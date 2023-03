Voici les 10 pays les plus prospères d’Afrique, selon Legatum Institute

Port Louis, capitale de Maurice.

Le think tank britannique Legatum Institute a publié son rapport annuel sur les pays les plus prospères au monde. Basé sur une batterie d’indicateurs, ce classement passe en revue la prospérité de 167 pays. Seulement, 10 pays africains figurent dans le Top 100 dont deux pays d’Afrique du Nord. Détails.

Legatum Institute a publié son rapport annuel des pays les plus prospères au monde. Pour cette édition 2023, le think tank londonien a passé au peigne fin 167 pays et territoires, dont 53 pays africains, regroupant 99,4% de la population mondiale, pour établir son indice de prospérité The 2023 Lagatum Prosperity Index. Selon le rapport, «l’indice de prospérité a été développé comme un outil pratique pour aider à identifier les actions spécifiques qui doivent être prises pour contribuer à renforcer les voies qui doivent mener de la pauvreté à la prospérité et pour fournir une feuille de route aux nations qui sont confrontées à des chocs économiques et politiques croissants».

Cette 16e édition du rapport se base sur 12 piliers de prospérité: «Sécurité et sureté, «Liberté individuelle», «Gouvernance, «Capital social», «Climat des affaires», «Conditions d’entrepreneuriat», «Infrastructures et accès aux marchés», «Qualité de l’économie», «Conditions de vie», «Santé», «Education» et «Environnement naturel». Chacun de ces piliers regroupe des indicateurs et sous-indicateurs. Au total, ce sont ainsi 300 éléments qui sont analysés, livrant un tableau exhaustif sur la prospérité de chacun des 167 pays et territoires étudiés.

Selon ce classement, et sans surprise, ce sont les pays nordiques qui trustent les premières places mondiales. Le Danemark se hisse au premier rang, devant la Suède, la Norvège, la Finlande et la Suisse.

Très logiquement, les pays africains ne sont pas bien représentés. Le continent continue même de reculer en matière de prospérité. En effet, le premier pays africain le mieux classé dans le Lagatum Prosperity Index 2023, Maurice, se classe au 47e rang mondial. Maurice doit son classement à ses performances au niveau des indicateurs Gouvernance (36e mondial), Capital social (37e), Climat des affaires (41e), Santé et sécurité (42e) et Liberté individuelle (52e). Toutefois, ce pays insulaire accuse des résultats relativement faibles pour les critères Qualité économique (72e mondial) et Santé (81e) et surtout Environnement naturel (122e).

Classement des 10 pays africains les plus prospères

Pays Rang Afrique Rang mondiale Maurice 1er 47e Seychelles 2e 51e Afrique du Sud 3e 75e Cap Vert 4e 80e Botswana 5e 83e Sao-Tomé & Principe 6e 87e Namibie 7e 90e Ghana 8e 96e Maroc 9e 98e Tunisie 10e 99e

Source: Legatum Institute

L’Afrique du Sud, qui se positionne au 75e rang mondial et au 3e rang africain, réalise de bonnes performances au niveau des indicateurs de Liberté individuelle (38e mondial), du Capital social (40e), du Climat des Affaires (48e) et de la Gouvernance (49e). Le pays arc-en-ciel est toutefois plombé par ses contreperformances au niveau des critères Condition de vie (102e mondial), l’Education (102e), Santé (129e), Sécurité et sureté (136e) et Environnement naturel (140e).

Le Maroc, pays le mieux classé du Maghreb, réalise ses meilleures performances au niveau des critères Climat des affaires (55e mondial), Infrastructures et accès aux marchés (57e) et Sécurité et sureté (62e). Toutefois, la Liberté individuelle (114e mondial), l’Education (122e), l’Environnement naturel (132e) et le Capital social ont plombé son classement.

Les 10 pays les plus prospères d’Afrique. (Legatum Institute)

Enfin, à noter que l’Algérie s’est classée au 109e rang mondial. Si elle s’est classée au 60e rang mondial au niveau du critère Sécurité et sureté, elle arrive au 131e rang au niveau du critère Climat des affaires, 138e au niveau de celui de Conditions d’entrepreneuriat, 139e en ce qui concerne la Qualité économique et 155e pour ce qui est du Capital social.

Source : https://afrique.le360.ma/economie/voici-les-pays-les-10-pays-les-plus-prosperes-dafrique-selon-legatum-institute_APJ6FWVZ5VAFFA23OCFLBPWHK4/