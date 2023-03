Vues d’afrique/TunisAir : TunisAir Fier partenaire de la 39e édition de Vues d’Afrique.

Casablanca, le 16 Mars 2023 Maghreb Observateur, la direction de vues d’Afrique (VA) indique ce jour même que désormais elle compte parmi sa brochette de partenaires de marque dont certains étaient présents dès la première édition du festival et y sont encore, un nouveau arrivé, il s’agit de la compagnie aérienne tunisienne (TunisAir).

Cette entente de collaboration espère la direction de (VA), propulsera l’événement 2023 vers de nouveaux horizons.

A ce propos Mr Vissandjee directeur des alliances stratégique chez (VA) a confié à Maghreb Observateur que l’arrivé de AirTunis pour cette 39e édition de VA, n’était que le début d’une collaboration bilatérale qui permettra aux deux parties de gagner en visibilité et en notoriété, naviguant ensemble sur les ailes d’un partenaire fiable et engagé vers une destination commune : La promotion et la reconnaissance du continent Africain.

