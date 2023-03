L’accord tripartite Arabie Saoudite-Chine-Iran

Un coup de tonnerre diplomatique

Président de l’IMRI, Par Jawad KERDOUDI (Institut Marocain des Relations Internationales)

Le 10 Mars 2023 sous l’égide de la Chine, l’Arabie Saoudite et l’Iran ont décidé de reprendre les relations diplomatiques dans un délai de deux mois. Ils ont également décidé de relancer le Traité de sécurité conclu entre les deux pays en 2001, relatif aux contrôles des frontières et à la lutte contre le terrorisme. Des négociations entre l’Arabie Saoudite et l’Iran ont eu lieu en 2021 en Irak et en 2022 à Oman, mais c’est la visite en Chine du Président iranien Ebrahim Raïssi le 14 Février 2023 qui a dû débloquer l’Accord. A noter que les Emirats Arabes Unis et le Koweït avaient rétabli leurs relations diplomatiques avec l’Iran bien avant le 10 Mars 2023.

Rappelons que les relations diplomatiques entre l’Arabie Saoudite et l’Iran ont été rompues en 2016 suite à l’attaque des missions diplomatiques saoudiennes en Iran. Ces attaques ont été motivées par la décapitation en Arabie Saoudite d’un chef religieux chiite saoudien. Depuis cette dernière date, les relations entre les deux puissances se sont aggravées à la fois sur le plan religieux (chiisme contre sunnisme) et sur le plan politique. Chaque Etat a voulu élargir son influence sur les autres pays du Moyen-Orient. C’est ainsi que l’Iran a réussi à mettre sur pied une milice chiite armée au Liban, le Hezbollah. L’Iran a profité de l’invasion américaine en Irak en 2003 pour renforcer son influence sur ce pays du fait d’une population majoritairement chiite. Concernant la Syrie, l’Iran a apporté son soutien au régime de Bachar Al Assad contrairement aux pays sunnites qui soutenaient la rébellion. L’Iran ennemi irréductible d’Israël arme et finance le Hamas dans la Bande de Gaza. De plus, l’Iran a voulu se doter de l’arme nucléaire qui est une menace existentielle pour les autres pays arabes qui n’en disposent pas. Le Traité du nucléaire iranien signé en 2015 a été vidé de sa substance après le retrait le 28 Mai 2021 des Etats-Unis sous la présidence de Donald Trump qui a aggravé les sanctions contre l’Iran. Le Président Biden a décidé le retour des Etats-Unis au Traité du nucléaire iranien, mais les négociations n’ont pas abouti à ce jour.

Dès le lendemain de la publication de l’Accord tripartite, plusieurs pays ont fait connaitre leur réaction. Les Etats-Unis ont déclaré soutenir tous les efforts pour faire baisser la tension au Moyen-Orient et mettre fin à la guerre du Yémen. Ils ont ajouté que la République islamique n’honore pas toujours sa parole. Le Secrétaire Général de l’ONU António Guterres a salué l’Accord tripartite, et a manifesté une grande gratitude à la Chine qui a permis la conclusion de cet Accord. La France s’est dite favorable à toute initiative qui permet de contribuer de manière concrète à la désescalade des tensions et au renforcement de la paix et de la stabilité dans la région du Moyen-Orient. L’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) a indiqué que l’Accord tripartite renforce la paix, la sécurité et la stabilité du Moyen-Orient, et constitue un nouvel élan à la coopération entre les Etats musulmans. L’Algérie de son côté s’est félicité de la reprise des relations entre l’Arabie Saoudite et l’Iran sous le haut patronage de la Chine. Il n’y a pas à ce jour de réaction officielle du Maroc qui a rompu ses relations diplomatiques avec l’Iran le 1er Mai 2018 du fait du soutien militaire apporté par l’Iran au Front Polisario via son allié le Hezbollah.

L’Accord tripartite Arabie Saoudite-Chine-Iran a été pour beaucoup d’observateurs une surprise, et va modifier en profondeur la situation au Moyen-Orient. La première conséquence est l’ascension de la Chine en tant qu’acteur stratégique dans la région, au détriment des Etats-Unis qui ont procédé à un désengagement du Moyen-Orient. Le plus surprenant est le changement d’alliance de l’Arabie saoudite qui était lié aux Etats-Unis depuis 1945 par le Pacte de Qincy, qui garantissait à la monarchie saoudienne une protection militaire en échange d’un accès prioritaire au pétrole saoudien. D’autre part l’Arabie Saoudite abrite sur son sol des bases militaires américaines. Plusieurs événements expliquent ce comportement de l’Arabie Saoudite, à savoir la diminution significative des importations de pétrole saoudien, depuis l’exploitation par les Etats-Unis du pétrole en provenance du schiste. C’est la Chine qui est actuellement le premier client de l’Arabie Saoudite en pétrole. D’autre part, la réprobation par les Etats-Unis vis-à-vis du Prince héritier Mohammed Ben Salmane (MBS) suite à l’assassinat le 2 Octobre 2018 du journaliste saoudien Jamal Khashoggi au Consulat d’Arabie Saoudite à Istanbul. Un signe significatif a été le refus le 6 Juillet 2022 de MBS d’augmenter la production de pétrole demandée par le Président Biden. Cet Accord tripartite est également au détriment d’Israël qui considère l’Iran comme son ennemi irréductible, et qui n’a pas réussi à faire adhérer l’Arabie Saoudite à l’Accord d’Abraham qui a été signé par les Emirats Arabes Unis et Bahreïn.

En conclusion l’Accord tripartite Arabie Saoudite-Chine-Iran est un véritable coup de tonnerre diplomatique. Va-t-il permettre de résoudre les graves problèmes du Moyen-Orient ? Seul l’avenir le dira, tant les problèmes sont complexes et difficiles : instabilité politique en Irak, au Liban, et en Syrie, guerre au Yémen, conflit israélo-palestinien.