Des consultations à venir pour améliorer l’immigration au Canada

L’immigration est essentielle à la réussite du Canada à long terme. Pour entièrement tirer profit de l’immigration et créer la meilleure expérience possible pour les nouveaux arrivants, le Canada a besoin d’un système d’immigration solide, convivial et évolutif.

Canada immigration group of young multi ethnic people holding banner isolated

L’honorable Sean Fraser, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé aujourd’hui les débuts d’une vaste initiative de mobilisation – Un système d’immigration pour l’avenir du Canada – qui vise à explorer la façon dont les politiques et les programmes d’immigration peuvent appuyer une vision commune de l’avenir du Canada. La mobilisation, qui se poursuivra tout au long du printemps, comprendra des séances de discussion en personne, des ateliers thématiques et un sondage auprès du public et de notre clientèle. Les commentaires recueillis alimenteront les politiques et les programmes d’immigration futurs et contribueront à façonner un système qui profitera aux communautés de tout le pays pour les décennies à venir.

La prochaine génération du système d’immigration du Canada nécessitera une collaboration continue à l’échelle de la société. C’est pourquoi cette initiative de mobilisation vise à obtenir divers points de vue d’un large éventail de partenaires et d’intervenants, y compris tous les ordres de gouvernement, le milieu des affaires, le milieu universitaire, les établissements d’enseignement postsecondaire, les organismes d’aide à l’établissement, les secteurs touchés au Canada et nos clients.

Pour lancer l’initiative de mobilisation, le ministre Fraser a présidé la première séance de dialogue à Halifax. La séance a permis au ministre et aux participants d’échanger des idées et de discuter de la façon dont les politiques et les programmes d’immigration du Canada peuvent mieux répondre aux besoins des communautés d’un océan à l’autre.

Si vous souhaitez contribuer à l’avenir du système d’immigration du Canada, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) lancera un sondage qui sera disponible au public plus tard en mars, en plus des séances de dialogue et des ateliers thématiques avec les intervenants. Nous vous encourageons à visiter notre site Web pour en savoir plus sur la façon de vous impliquer.

Citations

« L’immigration est essentielle au succès à long terme du Canada, et nous devons nous assurer que nos politiques et nos programmes sont alignés sur les besoins de nos communautés. C’est pourquoi le gouvernement du Canada lance cette initiative de mobilisation à grande échelle, qui donnera l’occasion à un large éventail d’intervenants et de Canadiens de partager leurs idées et leurs points de vue sur la façon dont nous pouvons bâtir un système d’immigration plus fort et plus adaptatif pour l’avenir du Canada. » – L’honorable Sean Fraser, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

En 2022, le Canada a accueilli environ 437 000 nouveaux résidents permanents, ce qui représente un nouveau record.

L’immigration est le principal facteur de croissance de la population au Canada. En 2021, plus de 8,3 millions de personnes, près du quart (23 %) de la population, étaient ou ont été des immigrants admis ou des résidents permanents au Canada. Il s’agissait de la plus grande proportion depuis la confédération et de la proportion la plus élevée du G7.

La part de notre population qui est en âge de travailler diminue. Il y a 50 ans, il y avait sept travailleurs pour chaque aîné au Canada. Nous sommes présentement à environ trois travailleurs pour chaque aîné, et on prévoit que ce nombre tombera à près de deux travailleurs par personne âgée dans un avenir prévisible.

Près des deux tiers des immigrants récents font partie du principal groupe d’âge actif (entre 25 et 54 ans), ce qui aide à rajeunir la population du Canada.

Dans le cadre de nos efforts continus pour améliorer le service à la clientèle, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a constamment pris des mesures pour réduire les arriérés de demandes et renforcer le système d’immigration. Ces mesures comprennent la numérisation des demandes, l’embauche et la formation de nouveaux employés et un virage vers des technologies d’automatisation pour nous aider à accroître la capacité de traitement et l’efficacité, tout en assurant la sécurité des Canadiens.

Source : Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada