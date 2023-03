La Fondation Trophée de l’Africanité organise son troisième sommet de l’africanité le 14 mars à Casablanca

le troisième sommet de l’africanité sera organisé le 14 du mois courant à l’hôtel Ibis Abdelmoumen Casablanca. Ce troisième sommet de l’africanité en partenariat avec l’Amicale des Diplomates Africains et laNBanque Atlantique.

le troisième sommet de l’africanité sera organisé par La Fondation Trophée de l’Africanité (FTA) le 14 du mois courant à l’hôtel Ibis Abdelmoumen Casablanca. Ce troisième sommet de l’africanité en partenariat avec l’Amicale des Diplomates Africains et laNBanque Atlantique.

Cette édition a choisi les Comores comme invité d’honneur sous le thème « Femmes et Diplomatie Culturelle : Un Engagement Patriotique ».



Un panel de diplomates et experts participerons cet événement majeur, Au menu de cette manifestation les lauréats sélectionnés, la Fondation FTA reconnaîtra les lauréats sélectionnés dans la promotion de l’africanité seront médaillés pour leur engagement cette année dans la promotion de l’africanité à travers une cérémonie de remise de médailles.



Cet événement, sous le théme « Femmes et Diplomatie Culturelle : Un Engagement Patriotique ». est devenu un rendez-vous incontournable pour tous les acteurs de la promotion de la culture africaine et de l’unité du continent. La Fondation Trophée de l’Africanité, ambitionne à promouvoir l’africanité et de récompenser les personnes et les organisations qui contribuent à la valorisation de la culture africaine.

L’Amicale des Diplomates Africains pour sa part est une association qui regroupe les diplomates africains en poste au royaume du Maroc.

Objectif

La Fondation Trophée de l’Africanité a pour objectif de promouvoir l’émergence de Notre Afrique a travers le Trophée de l’Africanité ou la Médaille de la Reconnaissance Africaine pour honorer les initiatives qui mettent en lumière les valeurs de l’Afrique.

Aujourd’hui après la distinction de plus de 170 personnalités dans le monde, la Fondation FTA a reçu à son tour plusieurs prix dont le prix 2021 du Meilleur Acteur de Développement en Afrique remis à Yamoussoukro ( Côte d’Ivoire ) par le fameux Réseau des professionnels de la communication pour l’intégration africaine (REPCIAF) et le « Prix d’Excellence des TROPHÉES ASKE 2021 » remis à Cotonou ( Bénin) par la célèbre ONG EKIN du Bénin.

Une notoriété de plus en plus influente en faveur d’un meilleur partage de l ‘expertise marocaine en Afrique.

