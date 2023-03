Faillites de banques américaines: Trump prédit une nouvelle “Grande dépression.

© AP Photo / Gerald Herbert

Donald Trump a accusé le Président Biden d’être responsable des problèmes économiques des États-Unis et a tablé sur une nouvelle “Grande dépression”, plus importante même que celle d’il y a presque 100 ans. Un discours qui intervient après la faillite consécutive de plusieurs banques américaines importantes.

Réagissant à la faillite de plusieurs grandes banques américaines survenue en moins d’une semaine, Donald Trump a tenu pour responsable le Président Biden.

“Nous aurons une Grande Dépression. Beaucoup plus forte et étendue que celle qui a commencé en 1929. La preuve en est que les banques commencent déjà à s’effondrer!”, a déclaré l’ex-chef de l’État sur le réseau social Truth Social.

Compte tenu de la situation économique actuelle, “Joe Biden pourrait devenir le Herbert Hoover (Président américain de 1929 à 1933) de l’ère moderne”, a ajouté M.Trump.

L’homme politique a également jugé la récente proposition d’augmentation des impôts comme “la plus importante et la plus stupide de l’histoire” du pays.

La Grande dépression est une crise économique mondiale qui a débuté le 24 octobre 1929 avec une chute boursière aux États-Unis. Elle a duré dix ans. Les villes industrielles ont été les plus affectées car la construction a été pratiquement mise à l’arrêt, alors que les prix pour les produits agricoles ont dégringolé. Le chômage a touché 14 millions de personnes.

Panique bancaire aux USA

Cette série de faillites a commencé sur fond d’augmentation du taux directeur visant à contenir la hausse des prix alimentaires et à contrôler l’inflation. Par précaution, les gros clients ont opté pour réduire leurs investissements et pour retirer leurs dépôts.

Le 8 mars, Silvergate Bank, petite banque régionale devenue la favorite du milieu des cryptomonnaies, a annoncé sa mise en liquidation.

Le soir-même, un autre établissement, de taille nettement plus importante, la Silicon Valley Bank (SVB), a déclaré faire elle aussi face à des retraits inattendus. Elle a fermé le 10 mars et a été reprise par les régulateurs fédéraux. Cela constitue la plus grande faillite après celle de Washington Mutual en 2008.

Fondée en 1983, la SVB s’est spécialisée dans les services pour une grande partie des startups américaines technologiques. Relativement inconnue en dehors de la Silicon Valley, elle était parmi les 20 premières banques commerciales américaines, avec un actif total de 209 milliards de dollars fin 2022.

Le 12 mars, la Signature Bank, 21e banque du pays, a également été fermée d’office.

