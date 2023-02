À la mémoire de nos ancêtres de Mi’gmafrica

Disponible le 17 février sur toutes les plateformes

Montréal, le 13 février 2023. Mi’gmafrica et Nikamo Musik, sont heureuses d’annoncer la sortie de l’album À la mémoire de nos ancêtres qui sera disponible sur toutes les plateformes à compter du 17 février. À la suite du lancement le 20 janvier dernier du single Run Buffalo Run, ce sont les 12 chansons qui sont maintenant accessibles.

Mi’gmafrica, est la rencontre musicale entre la culture mandingue et la culture mi’gmaq avec Sadio Sissokho, émérite griot du Sénégal et Valérie Ivy Hamelin, artiste multidisciplinaire de la Nation micmac de Gespeg. Deux traditions, deux continents, qui puisent leur inspiration et leur force aux mêmes sources, les racines de la terre et la Création. Les mélodies, les chants, les hommages aux anciens et les prières s’allient en douceur et puissance pour vous emmener aux confins de l’histoire humaine. Sadio partage, à la kora et à la voix, les chants traditionnels mandingues reçus de son père et Valérie Ivy partage quelques chants traditionnels mi’gmaq, accompagnée de son tambour à main, de sa flûte et de sa voix.

À la mémoire de nos ancêtres est une production de Les Productions Mosaïculture, distribué par Les Disques passeport Inc. sous étiquette Nikamo Musik.

Liste des pièces :

1) N’dadié – Sadio Sissokho : kora, voix et chaînes, Valérie Hamelin : tambour à main et voix

2) Sora yé la – Sadio Sissokho : kora et voix, Valérie Hamelin : flûte traversière et voix, Thierry Arsenault : batterie, Mathieu Royer : basse

3) Chant pour la danse des femmes traditionnelles – Sadio Sissokho : kora et voix, Valérie Hamelin : tambour à main et voix, Thierry Arsenault : batterie, Mathieu Royer : contrebasse

4) Talibé – Sadio Sissokho : kora et voix, Valérie Hamelin : flûte traversière et voix Thierry Arsenault : batterie, Mathieu Royer : basse, Joey Shanahan: clavier, Stéphan Ritch: guitare

5) Run buffalo run – Sadio Sissokho : kora et voix, Valérie Hamelin : tambour à main et voix, Thierry Arsenault : batterie, Mathieu Royer : basse et violon

6) Tigna – Sadio Sissokho : kora, doundoun, djembé et voix, Valérie Hamelin : flûte traversière et voix, Thierry Arsenault : batterie, Mathieu Royer : basse

7) Chant de l’aigle / Eagle song – Sadio Sissokho : kora et voix, Valérie Hamelin : flûte traversière et voix, Thierry Arsenault : batterie. Mathieu Royer : contrebasse

8) Chant de rassemblement / Gathering song – Valérie Hamelin : tambour à main et voix, Sadio Sissokho : tama, Stéphan Ritch : guitare, Chœur: Sadio Sissokho, Stéphan Ritch, Caroline St-Louis, Raphaëlle-Anne Ritch et Billie-Rose Ritch

9) Djali kora – Sadio Sissokho : kora, sabar et voix, Valérie Hamelin : flûte traversière et voix, Thierry Arsenault : batterie, Mathieu Royer : basse

10) Ding ding – Sadio Sissokho : kora et voix, Valérie Hamelin : flûte traversière, tambour à main et voix, Thierry Arsenault : batterie, Mathieu Royer : contrebasse et basse

11) Getmeteten samqwan – Sadio Sissokho : calebasse d’eau, Valérie Hamelin : voix

12) Yakaar – Sadio Sissokho : kora et voix, Valérie Hamelin : flûte traversière, tambour à main et voix

Le 10 mars, un lancement/spectacle se tiendra à la Maison de la culture d’Ahuntsic de Montréal.

Pour y assister : https://lepointdevente.com/billets/migmafrica

À propos de Nikamo Musik :

Nikamo Musik a été fondée en 2021 par Samian, afin d’obtenir une plus grande indépendance. La mission de cette maison de production consiste à accueillir et à découvrir des artistes émergents par l’entremise d’un endroit visant à créer, à échanger, à enseigner, à partager et à développer. Nikamo Musik prône un épanouissement artistique grâce à la diversité culturelle et linguistique, à la reconnaissance et à l’engagement social. Nous aspirons à accompagner les artistes dans un parcours intègre et respectueux en plus de les encourager à développer une indépendance au sein du domaine artistique.

Clip : https://passeport.ca/single/migmafrica-run-buffalo-run/

https://www.nikamomusik.com/-30-

Un lien d’écoute est disponible sur demande.

Visuels : http://bit.ly/3Xnyfly

Information et entrevues : IXION Communications, 514 495-8176, henry.welsh@ixioncommunications.com