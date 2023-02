Le Québec aurait franchi le cap des 300 000 immigrants temporaires

Statistique Canada prévoit diffuser des données plus précises en septembre.

Pendant ce temps, le gouvernement Legault maintient qu’il ne peut offrir la résidence permanente à plus de 50 000 personnes par année.

PHOTO : RADIO CANADA INTERNATIONAL / SAMIR BENDJAFER

Alexandre Duval

Pendant que le gouvernement Legault soutient que la capacité d’accueil du Québec est de 50 000 nouveaux arrivants par année, le nombre d’immigrants temporaires acceptés sur le territoire continue d’augmenter, sans grand bruit. Les plus récentes données suggèrent qu’ils sont désormais plus de 300 000 dans la province.

À la mi-décembre, l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) estimait que le nombre d’immigrants temporaires tournait autour de 290 000, en date du 1er juillet 2022.

Peu de temps après, Statistique Canada a diffusé une information selon laquelle 34 299 nouveaux immigrants temporaires s’étaient ajoutés au Québec durant le troisième trimestre de l’année 2022.

En additionnant ces deux nombres, il est possible de déduire que l’automne dernier, le Québec comptait approximativement 324 299 immigrants temporaires, un groupe qui inclut à la fois les travailleurs étrangers, les étudiants étrangers et les demandeurs d’asile.

Selon l’Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’Immigration (AQAADI), cette croissance vient contredire le discours du gouvernement Legault voulant que le Québec ne puisse pas accueillir plus de 50 000 nouveaux résidents permanents par année.

Le gouvernement Legault maintient que la capacité d’accueil du Québec est de 50 000 nouveaux résidents permanents par année.

PHOTO : LA PRESSE CANADIENNE / JACQUES BOISSINOT

En rentrant beaucoup de temporaires et en n’octroyant pas la résidence permanente à ces gens-là, on crée un déséquilibre, à notre avis qui n’est bénéfique à personne , commente Me Stéphanie Valois, la présidente de l’AQAADI.

Me Valois explique que la capacité d’accueil fixée par le gouvernement Legault ne tient pas compte du fait que les personnes qui aspirent à obtenir le statut de résident permanent sont bien souvent déjà sur le sol québécois.

« Elles sont établies. Elles ont un logement. Leurs enfants pourraient aller à l’école, donc il n’y a pas de surplus ou de surcharge sur les services sociaux en octroyant une résidence permanente aux travailleurs temporaires. »— Une citation de Me Stéphanie Valois, présidente de l’AQAADI

La croissance du nombre d’immigrants temporaires est aussi le reflet d’enjeux pressants auxquels l’économie québécoise est actuellement confrontée, selon Me Valois. On voit un besoin de main-d’œuvre de la part des employeurs, et ce, partout au Québec, pas uniquement à Montréal et dans les grandes villes.

Source : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1955375/immigrants-temporaires-quebec-300000-statistique-canada-capacite-accueil-legault