La mentalité masculine entrave le développement de la femme au Maroc (Chami)

Noura Mzaghrani

Une consultation citoyenne, lancée par le Conseil Economique, Social et Environnemental, souligne que les cultures sexistes et la mentalité masculine prévalent toujours, entravant la promotion de l’égalité entre l’homme et la femme au Maroc, a indiqué Ahmed Réda Chami, Président du CESE.

Intervenant lors du Colloque national, organisé par le ministère de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille sur le thème « La femme, la famille et le pari du développement », Ahmed Reda Chami a souligné qu’”aucun pays ne peut ambitionner à réaliser un développement si la moitié de ses forces vives est mise à l’écart et si les contraintes culturelles ne sont pas encore levées”.

Les stéréotypes et les préjugés culturels en tête des obstacles qui entravent le développement des femmes au Maroc

M. Chami a indiqué qu’une consultation citoyenne a été lancée sur “la participation de la femme dans le développement”, à travers la plateforme numérique www.ouchariko.ma, lancée par le CESE, pour offrir à toutes les composantes et forces vives de la société marocaine un espace d’écoute, d’échange, de débats et de prise de parole. Le sujet de cette consultation a suscité l’intérêt des citoyens marocains. Plus de 143.200 interactions ont été enregistrées sur la plateforme à ce sujet, dont 1.302 réponses sur le questionnaire du CESE. D’après les résultats de ce dernier, 75% des répondants sont des femmes. 91% appartiennent à la population urbaine active, 28% représentent la région de Rabat-Salé-Kénitra et 26% celle de Casablanca-Settat. La prédominance de la mentalité masculine est, pour 71% des répondants, la principale cause de blocage de l’émancipation économique de la femme marocaine.

S’agissant des conclusions tirées de cette consultation, M. Chami a souligné qu’elles reflètent les perceptions et les attentes des participants (es) autour des problématiques relatives au pari de la femme, la famille et le développement. Parmi ces conclusions, il a cité la prédominance des stéréotypes et des préjugés culturels et sociaux qui figure en tête (71%) des obstacles qui entravent la promotion de l’égalité entre l’homme et la femme, ainsi que la discrimination en milieu du travail (51%), les difficultés d’accès à l’éducation et la formation (43%) et les responsabilités familiales (42%).

Par ailleurs, Ahmed Chami a fait savoir que “le Maroc a réalisé, sans doute, un progrès notable pour renforcer la place de la femme dans la société marocaine, à travers la réforme du code de la famille en 2004, la révision de plusieurs textes législatifs, l’accès des femmes à certains métiers qui étaient considérées comme des domaines exclusivement masculins. Cependant, ces efforts ne sont pas suffisants et il reste beaucoup de choses à faire pour améliorer la situation de la femme au Maroc”.

Source : Le Matin