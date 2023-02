Quatre bonnes raisons de choisir HEC Montréal

Vous aimeriez étudier au Canada, au sein d’une des plus grandes écoles de commerce, dans un contexte international et multilingue ? Le B.A.A. de HEC Montréal vous permet de le faire. Voyez pourquoi des milliers d’étudiants ont déjà opté pour ce programme de 4 ans post-baccalauréat unique en Amérique du Nord.

L’accès à une prestigieuse école de commerce

Chaque rentrée, l’année préparatoire du Baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) de HEC Montréal accueille des centaines d’étudiants provenant de plus de 30 pays. Cette prépa intégrée est conçue comme une année de transition qui leur permet de s’adapter à un nouvel environnement culturel, à une pédagogie différente et aux exigences d’entrée au B.A.A. Ils peuvent ainsi explorer leur nouvelle réalité, s’initier à l’administration des affaires et se mettre à niveau dans certaines matières.

Vers un choix de spécialisations exceptionnel

Au terme de cette année, les étudiants intègrent directement la 1re année du B.A.A. sans avoir à passer un concours. La qualité et la diversité du corps enseignant de HEC Montréal lui permettent d’offrir un choix de spécialisations dans tous les domaines de la gestion. Une occasion pour nos étudiants de se donner les moyens de leurs ambitions pour atteindre leurs objectifs.

International et multiculturel

Cours après cours, les étudiants du B.A.A. découvrent l’administration des affaires dans un contexte multiculturel unique. HEC Montréal est, en effet, la seule école en Amérique du Nord qui leur permet d’étudier en français, en anglais et en espagnol. D’ailleurs, une forte majorité d’entre eux optent pour un cheminement bilingue ou trilingue, qui leur promet de belles ouvertures internationales. Pendant la 2e année du B.A.A, ceux qui le souhaitent peuvent voyager et étudier sans étirer la durée de leur programme. Ils découvrent la culture d’affaires d’un autre pays : en faisant un échange, un stage ou un campus international. Un quart des étudiants du B.A.A. proviennent de pays autres que le Canada.

Les ressources d’un campus nord-américain

Autre raison pour laquelle choisir HEC Montréal fait toute une différence : l’École offre à sa communauté un campus typique des grandes universités nord-américaines, un environnement d’études bienveillant, sain et stimulant.

Ainsi, les étudiants ont à leur disposition des équipements de qualité supérieure qui leur permettent d’étudier dans les meilleures conditions :

Des salles de cours ultramodernes

La bibliothèque de HEC Montréal, riche de tous ses outils numériques, est la plus grande bibliothèque d’affaires bilingue au Canada.

La légendaire salle des marchés universitaire.

Source : L’immigrant