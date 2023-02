5 femmes marocaines et aucune algérienne parmi les plus influentes de la région MENA

femme

Comme chaque année, le magazine Forbes publie le classement des 100 femmes les plus influentes dans la région MENA. Dans l’édition 2023, les Égyptiennes arrivent en tête de ce classement des femmes d’Afrique du Nord, suivies des Marocaines et des Tunisiennes. Les Algériennes, pour leur part, sont carrément absentes.

Ainsi, pour l’édition 2023 du classement Forbes des 100 femmes d’affaires influentes de la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, elles sont 7 Égyptiennes à figurer dans ce top 100. Elles sont suivies de 5 Marocaines :

Salwa Idrissi Akhannouch arrive à la 17e place. Cette femme a fondé AKSAL en 2004, un groupe qui emploie plus de 1130 personnes et est le seul franchisé de 45 grandes marques au Maroc.

Miriem Bensalah Chaqroun arrive à la 19e place. Elle est membre de l'Alliance mondiale des investisseurs pour le développement durable et siège à plusieurs conseils d'administration nationaux et internationaux, dont l'Université Al Akhawayn et le Groupe Renault-Nissan.

La 3e femme marocaine de ce classement est Rita Maria Zniber, qui arrive à la 33e place. Avec 40 ans d'expérience, cette femme a rejoint Diana Holding en 1988, qui possède un portefeuille d'activités diversifié englobant les boissons non alcoolisées, les plastiques, l'agriculture, l'oléiculture, les boissons, la volaille, les produits de la mer, la distribution et la vente au détail.

La 4e Marocaine à figurer dans ce classement est Lamia Tazi, qui arrive à la 65e position du classement Forbes des femmes les plus influentes de la région MENA. Elle a rejoint Sothema en 1997 et a pris son rôle actuel en 2019, où elle supervise désormais 1000 personnes. Sothema produit environ 60 millions de produits pharmaceutiques par an dans 6 unités de production et détient 9 % de part de marché.

Saïda Karim Lamrani est la dernière marocaine dans ce classement. Elle arrive à la 80e place. Cette Marocaines est vice-présidente exécutive du groupe Safari.

Par ailleurs, elles sont deux Tunisiennes à figurer dans ce classement :

Il s’agit de Jalila Mezni , qui arrive à la 45e position. Cette femme a cofondé SAH Group en 1994 avec Mounir El Jayez. La société a été cotée en bourse en Tunisie en 2014. Le groupe est présent dans plus de 20 pays.

Selma Babbou est la deuxième Tunisienne à faire partie des 100 femmes les plus influentes dans la région MENA. Elle arrive à la 72e place. Selma Babbou occupe le poste de directrice générale adjointe de PGI-Holding Amen Group.

Cependant, il faut souligner qu’aucune Algérienne ne figure dans ce classement Forbes des femmes d’affaires les plus puissantes de la région Afrique du Nord et Moyen-Orient. Un classement de 100 candidates issues de 27 secteurs différents et de 27 nationalités. Le secteur des services bancaires et financiers domine la liste avec 23 entrées, suivi par 11 femmes qui dirigent des entreprises diversifiées, 8 du secteur des investissements, 6 du secteur de la vente au détail et 5 du secteur de la santé.

