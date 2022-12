La France dépasse les États-Unis comme premier investisseur au Maroc

Le pays français est en tête des investissements directs marocains à l’étranger, qui ont atteint 1 255 millions de dollars entre janvier et septembre 2022

Enrique Fernández

PHOTO/ARCHIVO – La France devient le principal investisseur dans les MRE

Malgré la mauvaise performance observée à la fin du mois de juin 2022, les dernières statistiques de l’Office des changes indiquent que les investissements directs marocains à l’étranger sont en hausse, s’établissant à 13,43 milliards de dirhams au cours des neuf premiers mois de l’année, soit une augmentation de 2 %. La France, qui talonnait les États-Unis en juillet de cette année, les a dépassés pour représenter près de 40 % des investissements marocains à l’étranger.

En troisième position, on trouve les Pays-Bas avec un afflux de 49,5 millions de dollars, contre 3,55 millions de dollars en 2021. Par région, l’Afrique est la principale destination de ces investissements, avec une part de 58,1% en 2021, contre 58,5% en 2020 et 57,7% en 2019. Par secteur, les activités financières et d’assurance restent en tête, suivies par l’immobilier. « Il y a également des investissements nets d’environ 1 million de dollars dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques et 93 470 dollars dans le secteur de l’électricité, du gaz, de la vapeur et de la climatisation », comme le rapporte Aujourd’hui le Maroc.

AFP/FADEL SENNA – Nasser Bourita, ministre des affaires étrangères du Maroc

Source : https://atalayar.com/fr/content/la-france-depasse-les-etats-unis-comme-premier-investisseur-au-maroc