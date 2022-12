Célébrer sans abandonner vos bonnes habitudes de vie

Vous sentez-vous fébrile de pouvoir enfin célébrer le temps des fêtes cette année?

Célébrer c’est bon pour le moral. Les relations humaines sont très importantes non seulement pour la bonne humeur, mais également pour la mémoire et même l’espérance de vie.

Si vous avez déjà mis en place de bonnes habitudes de vie durant l’année, vous ne voulez sûrement pas abandonner en ce moment. Lorsque l’on abandonne, ça devient difficile de conserver le rythme et de recommencer par la suite. Mais il n’est pas nécessaire de se priver pendant le temps des fêtes. La privation ne donne jamais de bons résultats.

Vous vous demandez certainement comment conjuguer les célébrations et les saines habitudes de vie acquises, c’est ce que j’aborde aujourd’hui lors de ce mercredi mémoire.

Voici trois trucs pour vous aider à ne pas vous sentir ballonné à la fin des repas:

Prendre le temps de regarder ce que vous mangez, de savourer la nourriture, de respirer entre les bouchées, déposez votre fourchette et surtout, bien mastiquer votre nourriture. En faisant ceci, vous allez vous arrêter à temps, manger moins sans vous priver, tout en aidant votre système digestif. Posez-vous la question : « Est-ce que j’ai faim ?« Faites de meilleurs choix et mangez en conscience en vous posant les 3 questions suivantes: Est-ce que je choisi la santé? Si oui,

Est-ce que je choisi la santé maintenant? Si oui : Qu’est-ce que je choisi?

Astuce bonus : Préparer une recette cétogène moins sucrée et la partager avec votre entourage.

Je vous souhaite un excellent temps des fêtes et une super année 2023. Profitez-en bien avec votre famille.

Changez vos habitudes pour changer de trajectoire !

Patricia Spaans, RHC, N.D.

Coach mémoire et neuroplasticité

Coach santé certifiée et naturopathe

Certifiée par Health Coach Institute et Functional Medicine Institute

Praticien certifié dans le Protocle BredesenTM et le ReCODE ReportTM

