L’Espagne augmente ses livraisons de gaz au Maroc en pleine crise diplomatique avec l’Algérie

En novembre, Enagás a enregistré une augmentation de 344 % de la fourniture de gaz au pays d’Afrique du Nord via le gazoduc Tarifa, par rapport aux mois précédents

Enrique Fernández

PHOTO/REUTERS – Les tensions entre le Maroc et l’Algérie ont des répercussions sur le gaz

L’Espagne a considérablement augmenté son approvisionnement en gaz au Maroc par le biais du gazoduc qui relie la péninsule ibérique et le pays d’Afrique du Nord via Tarifa (Cadix). En novembre, l’exportation de gaz de l’Espagne vers le Maroc par le gazoduc du Maghreb a été multipliée par près de 3,5 par rapport à la moyenne des mois précédents, à un moment où le gouvernement de Pedro Sánchez entretient de très bonnes relations avec le pays d’Afrique du Nord.

Rabat, qui utilise le gazoduc maghrébin dans le sens inverse depuis 25 ans, se retrouve dans l’obligation d’inverser la situation, depuis que l’Algérie a fermé le tronçon qui traverse son territoire et a cessé d’envoyer le gaz des champs de Hassi R’Mel en novembre dernier, en raison du conflit avec le Maroc. Le pays d’Afrique du Nord a commencé à envoyer du gaz par le Maghreb en juin dernier après que l’Espagne a assuré à l’Algérie que le Maroc s’approvisionnait en gaz sur les marchés internationaux et non dans les gisements algériens.

PHOTO/NATURGY – Le gazoduc Maghreb-Europe

Le gaz acheté par le Maroc permettra de produire de l’électricité dans les deux seules centrales à cycle combiné du pays, Ain Beni Mathar, près de la frontière algérienne, et Tahaddart, près de Tanger, dans lesquelles Endesa détient une participation. Plus précisément, la société espagnole en détient 32 %, la société allemande Siemens 20 % et le reste appartient à l’Office national de l’électricité (ONE), l’unique opérateur de la fourniture d’électricité au Maroc. Les deux centrales produisent 10 % de l’électricité du pays et sont restées inactives jusqu’à cet été après la fermeture des gazoducs par l’Algérie. En novembre, 553 GWh ont transité par ce gazoduc, contre 328 GWh en octobre et 123 GWh en septembre. Ver más

Selon le ministère des Affaires étrangères, l’Espagne continue de communiquer avec l’Algérie, tout en expliquant qu’il n’y a toujours pas de réponse. L’Algérie a été irritée par le rapprochement du gouvernement espagnol avec le Maroc, en particulier par une lettre du Premier ministre Pedro Sánchez au monarque Mohammed VI, dans laquelle la proposition marocaine d’autonomie pour le Sahara occidental sous sa souveraineté est considérée comme « une base plus sérieuse, crédible et réaliste pour résoudre le conflit ». La lettre envoyée en avril met fin à une crise avec Rabat, mais en ouvre une autre avec Alger. Les deux rivaux du Maghreb sont enfermés dans un conflit historique et ont rompu leurs relations diplomatiques en juillet 2021.

PHOTO/FILE – Pedro Sánchez, président de l’Espagne et Mohammed VI, roi du Maroc

Les autorités algériennes ont décidé il y a six mois de suspendre le traité d’amitié, de voisinage et de coopération avec l’Espagne, qualifiant d' »infondé » le changement de position de l’Espagne. L’Algérie a également décidé de geler les dossiers bancaires des entreprises espagnoles présentes dans le pays afin de freiner les activités économiques de ces entreprises. Une décision surprenante à laquelle même l’Union européenne s’oppose. Le ministère algérien des Affaires étrangères lui-même dément l’existence de représailles économiques, alors que les entreprises espagnoles ne peuvent toujours pas fonctionner normalement.

Pendant ce temps, la société israélienne NewMed Energy et le Royaume du Maroc ont signé un accord pour explorer et produire du gaz au large de la ville de Boujdour, dans le désert du Sahara. Le mémorandum a prolongé l’engagement pour les huit années suivantes. L’accord a été signé par le ministère de l’énergie et des mines en collaboration avec la société marocaine Adarco. Les champs de gaz de la région de l’Atlantique Sud s’étendent sur une superficie de près de 34 000 kilomètres carrés. L’expansion territoriale commune serait équivalente à la superficie des provinces de Saragosse et de Cuenca.

Source : https://atalayar.com/fr/content/lespagne-augmente-ses-livraisons-de-gaz-au-maroc-en-pleine-crise-diplomatique-avec-lalgerie