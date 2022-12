LE CONSEIL SUPRÊME DU CCG RÉITÈRE SES POSITIONS FERMES EN FAVEUR DE LA MAROCANITÉ DU SAHARA

Par Le360 (avec MAP)

Les leaders des pays membres du CCG, vendredi 9 décembre à Riad.© Copyright : DR

Le Conseil suprême du Conseil de coopération des États arabes du Golfe (CCG) a réitéré, vendredi 9 décembre 2022, ses positions et décisions fermes en faveur de la marocanité du Sahara et de la préservation de la sécurité et de la stabilité du Royaume du Maroc, ainsi que de son intégrité territoriale.

Le Conseil suprême a souligné, à l’issue de sa 43e session organisée à Riyad, «l’importance du partenariat stratégique privilégié entre le Conseil de coopération du Golfe et le Royaume du Maroc, de la mise en œuvre du plan d’action conjoint et ses fermes positions et décisions en faveur de la marocanité du Sahara et de la préservation de la sécurité et de la stabilité du Royaume du Maroc et de son intégrité territoriale».

Le Conseil suprême du CCG a de même salué la résolution 2654 du Conseil de sécurité de l’ONU en date du 27 octobre 2022 concernant le Sahara marocain.

Source : https://fr.le360.ma/politique/le-conseil-supreme-du-ccg-reitere-ses-positions-fermes-en-faveur-de-la-marocanite-du-sahara-271906