La France et le Maroc renouent le dialogue après plusieurs mois de crispations

Au lendemain de la demi-finale du Mondial qui opposera mercredi les Bleus à l’équipe nationale du Maroc, la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna se rend à Rabat pour préparer une visite d’Etat d’Emmanuel Macron. Plusieurs sujets de tension ont empoisonné la relation franco-marocaine ces derniers mois.

Emmanuel Macron et le roi du Maroc Mohammed VI à Rabat, en 2018. (Christophe Archambault/Pool/AFP)

Le football pourrait bien s’inviter dans la diplomatie. Pour le meilleur ou pour le pire, selon l’ambiance du match et les réactions des dirigeants français et marocains. Mercredi, les Bleus affronteront en demi-finale du Mondial l’équipe nationale du Maroc, en présence d’Emmanuel Macron qui se rendra au Qatar pour l’occasion. Le lendemain, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, est attendue dans la capitale marocaine pour préparer une visite d’Etat – le plus haut degré protocolaire – du président français au Maroc.

Alors tout dérapage autour de cette demi-finale du Mondial pourrait avoir des conséquences. Car, après plusieurs mois de crispations, Paris et Rabat ont brusquement renoué le dialogue il y a quelques semaines. Selon plusieurs sources, Emmanuel Macron et le roi Mohammed VI ont échangé par téléphone le 1er novembre en vue de la visite d’Etat du président français, prévue depuis plusieurs années et qui devrait finalement avoir lieu en tout début d’année 2023.

Pour préparer cette visite d’Etat, jeudi et vendredi prochains, Catherine Colonna doit s’entretenir avec son homologue marocain Nasser Bourita. « Ils évoqueront tous les sujets de la relation bilatérale », a indiqué une porte-parole du Quai d’Orsay.

