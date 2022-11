Parution du livre «Europe-bunker et partenariat-talents : Quels impact et enjeux pour le Maroc et l’Afrique»

Rabat, 15/11/2022 (MAP)- «Europe-bunker et partenariat-talents : Quels impact et enjeux pour le Maroc et l’Afrique» est l’intitulé du dernier ouvrage publié par l’analyste et observateur de la scène migratoire marocaine, Abdelkrim Belguendouz.

Constitué de 19 chapitres, cet ouvrage de 392 pages offre une analyse approfondie du nouveau pacte européen sur la migration et l’asile, dévoilé par la Commission européenne à l’automne 2020 et ses conséquences pour le Maroc en particulier et l’Afrique, en général.

Ce pacte «peut se résumer comme suit : Europe-bunker ou Europe forteresse, hermétique aux nouveaux migrants et demandeurs d’asile, particulièrement d’Afrique, moyennant des approches ultrasécuritaires et en même temps, «promotrice» d’un «partenariat-talents», qui équivaut en fait, à une spoliation de l’Afrique de ses compétences et talents, alors que celle-ci en a grandement besoin pour son développement », lit-on dans la quatrième de couverture.

Le livre s’attarde notamment sur l’élaboration et le développement de ce pacte, mais aussi à ses impacts sur les politiques migratoires africaines, et particulièrement marocaine selon deux composantes, l’immigration étrangère au Maroc d’un côté et les Marocains établis à l’étranger de l’autre.

Le professeur Belguendouz, auteur de plusieurs ouvrages et études en matière de migration et de communauté marocaine résidant à l’étranger, met l’accent sur les dispositions et le cadre d’un nouveau partenariat entre l’UE et le Royaume en termes de politique migratoire, avec ce que cela pourrait avoir comme conséquence, notamment la fuite des cerveaux et la recrudescence des migrations clandestines vers le Maroc.

A ce titre, le chercheur propose des pistes de réflexion et des suggestions dans le but d’éviter ces conséquences, dont l’élaboration d’une véritable stratégie nationale pour les MRE, la détermination de la nature des liens et des rapports des MRE avec le Maroc, la mise en place d’études africaines sur la migration avec un paradigme afro-centré et d’autres.