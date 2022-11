Stimulez votre mémoire…et arrêtez de chercher vos mots ». Ce défi gratuit débute lundi prochain le 21 novembre à 13h (heure de Montréal).

C’est avec grand plaisir que je vous écrit aujourd’hui pour vous inviter à un défi 7 jours gratuits « Stimulez votre mémoire…et arrêtez de chercher vos mots« . Voici les thèmes qui seront présentés : Jour 1: Oui, il y a quelque chose à faire ! Jour 2: Stimulez votre mémoire avec la méthode mémoire-espoir Jour 3 : Identifiez vos facteurs de risque Jour 4 : Nourrissez votre cerveau avec 6 superaliments Jour 5 : Éliminez 5 démentogènes courants Jour 6 : Évitez les principaux pièges de non-succès Jour 7 : Intégrez les 7 actions clés sans abandonner Ce défi gratuit débute lundi prochain le 21 novembre à 13h (heure de Montréal). M’inscrire maintenant Changez vos habitudes pour changer de trajectoire ! Au plaisir de vous retrouver lundi prochain, Patricia

