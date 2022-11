Des MRE des USA lancent le projet Copilote dédié à l’amélioration de l’employabilité

Big M Solutions est une entreprise maroco-américaine créée par des Marocains résidents aux Etats-Unis et au Canada. Sa vocation est de fournir aux entreprises et start-ups innovantes de toutes tailles des solutions portant sur plusieurs aspects afin de les accompagner vers l’excellence.

‘‘Le projet Copilote a été initié suite aux efforts de membres de la communauté des Marocains Résidents à l’Etranger qui ont l’ambition de contribuer au développement du capital humain au Maroc à travers l’investissement des compétences qu’ils ont pu cumuler en matière de nouvelles technologies et de techniques pédagogiques’’, dit-on auprès des initiateurs du projet, pour qui ces efforts s’alignent avec les orientations du Roi Mohammed VI telles que soulignées lors du discours royal tenu à l’occasion du 69e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple. Durant ce discours, le Souverain a souligné la nécessité d’établir une relation structurelle continue avec les compétences marocaines à l’étranger, et a insisté sur le fait que la communauté marocaine à l’étranger est réputée pour ses profils de classe mondiale.

Par ailleurs, une collaboration avec la plateforme des jeunes Sidi Bernoussi dans le cadre du programme 3 de la phase III (Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes) a porté ses fruits en réalisant un taux d’insertion post-formation de plus de 85%

Basés sur les principes de « peer learning », « flipped classroom » et « project based learning », les programmes de formation Copilote permettent aux participants d’acquérir et d’affiner les compétences techniques et comportementales nécessaires pour intégrer et évoluer au sein du marché de l’emploi.

Big M Solutions, à travers Copilote, contribue à l’inclusion économique des jeunes en leur offrant l’opportunité de choisir des métiers dans des secteurs porteurs qui peuvent multiplier leurs fourchettes salariales de 2 à 4 fois (comparés aux programmes de reconversions dédiés aux personnes peu ou pas qualifiées au Maroc).

Lauréats, partenaires du secteur public et partenaires du secteur privé seront présents le samedi 12 novembre 2022 au sein des nouveaux locaux de Copilote pour célébrer ce nouveau concept et célébrer la plateforme en ligne de Copilote. Cette plateforme qui, à travers le programme Master Classe (le premier de son genre au continent Africain), jettera la lumière sur des experts et des célébrités de la région qui partageront le meilleur de leur carrières professionnelles et de leurs expériences. Cette plateforme permettra aussi aux professionnelles de domaines et disciplines diverses de partager et de monétiser leurs compétences. Afin de les outiller avec les méthodes et techniques de formations Copilote propose également à ces professionnels une formation de formateurs (ToT) garantissant ainsi leur aptitude à transmettre des connaissances aux autres.

L’événement de lancement du projet Copilote aura lieu le samedi 12 novembre 2022, à Casablanca au centre Zénith 1.

