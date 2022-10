Le Festival de Fès de la Culture Soufie lève le voile sur un programme d’exception

La 15ème édition du Festival de la Culture Soufie se déroulera à Fès, du 22 au 28 octobre 2022, sur le thème « Science et conscience ». Un programme riche et varié en perspective.

Le programme de cette édition s’intéresse particulièrement à l’héritage de l’âge d’or des sciences qu’a connues l’Islam. A cette occasion, Faouzi Skali, Président du Festival de Fès de la culture Soufie a présenté le programme intitulé « Science et conscience » à la Fondation Maison du Maroc à Paris. Un magnifique chef-d’œuvre d’architecture marocaine.

Un programme d’exception avec près de 200 artistes et chanteurs spirituels de confréries du monde de l’Inde, Azerbaïdjan, Turquie, Kosovo, Syrie, France, Perse et du Maroc. Des artistes messagers qui préservent leurs traditions et diffusent les musiques du soufisme et des répertoires ancestraux, en proposant des interprétations vivantes et revisitées.

La soirée d’ouverture proposera une immersion à la cour moghole indienne, où les virtuoses de la musique hindoustanie de l’Inde du Nord, les interprètes de chant soufi qawwali et de la danse kathak seront réunis pour mettre en lumière un prince soufi indien du XVIIème siècle, Dârâ Shikôh et ses actions en faveur de la coexistence paisible des religions.

Quatre concerts exceptionnels permettront de découvrir l’ensemble du Samaa Orchestra, l’art du Mugham d’Azerbaïdjan inspiré de la poésie soufie de Nizami, la musique indienne hindoustanie ou la danse khatak portés par une jeune génération de virtuoses exceptionnels.

Le Festival accueillera pour la première fois l’ensemble de musiciens et de derviches tourneurs turcs de Konya pour un grand spectacle envoutant de samaa mevlevi, en référence au célèbre poème des Rubâi’yât de Rûmî.

Un maître marocain du soufisme arabo-andalou

La création de clôture rendra hommage au grand maître marocain du soufisme arabo-andalou, Muhammad al-Harrâq, célébré en tant que maître de la Voie par la Beauté et dont l’œuvre poétique sera chantée par les plus grandes voix du chant arabo-andalou.

Dans le sillage de cette 15ème édition, seront organisées des tables rondes et des masterclass, avec plus de 60 intervenants provenant de 15 pays. Objectif escompté, appréhender la façon dont s’est articulée cette relation entre science et conscience, ou encore foi et raison à travers l’histoire dans la civilisation de l’Islam et à travers ses connexions avec les courants de culture et de pensée, jusqu’à aujourd’hui.

Seront également appréhendées les relations entre les sciences, les religions et plus globalement les spiritualités. D’éminents spécialistes du dialogue entre science et foi venus des quatre coins du monde, et des représentants des différents cultes participeront aux débats.

Dans la tradition des échanges honorés par le Festival de Fès de la Culture Soufie, un émouvant récital de chants bretons et soufis consacrés aux Sept Dormants, rendra hommage au moine rescapé de Tibhirine disparu récemment au monastère de Midelt, frère Jean-Pierre Schumacher. Dans l’esprit de ce partage artistique et inter-cultuel, l’Ensemble judaïque Matruz donnera un concert de chants Piyyoutim à la Synagogue Danane..

Source : https://www.lecourrierdelatlas.com/le-festival-de-fes-de-la-culture-soufie-leve-le-voile-sur-un-programme-dexception/