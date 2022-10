Enseignement: Appels pressants à remplacer le français par l’anglais

Hespress FR

De nos jours, la langue anglaise attire de plus en plus les jeunes et moins jeunes. Classé 3e langue la plus parlée au monde après l’espagnol et le chinois, l’anglais continue de séduire. Beaucoup de Marocains lisent désormais en anglais et regardent les films, séries et reportages en anglais ce qui a agrandi le cercle des intellectuels à exiger le remplacement du Français, comme deuxième langue étrangère, par celle Shakespeare.

Connues pour être les pionnières de l'enseignement du français au Maroc, les écoles privées semblent rejoindre ce cercle à en croire la dernière correspondance envoyée par Nasser El Fassi, premier vice-président de l'Association de l'enseignement privé de Skhirat et fondateur d'une école privée, au ministre de l'Éducation nationale, réclamant l'adoption de l'anglais comme première langue étrangère du Royaume.

La position exprimée par El Fassi est née de la nécessité pour le Maroc, selon lui, d’instaurer une logique de réciprocité dans la relation avec la France, après une série de prises de position hostiles aux intérêts de notre nation, et qui ont plongé les relations entre les deux pays dans une tension sans précédent.

Parmi ces positions figure la réduction par l’hexagone du nombre de visas accordés aux Marocains, les visites successives d’officiels français en Algérie pour renforcer les relations entre les deux pays aux dépens du Maroc, ou encore le dernier accueil des séparatistes du front polisario au Parlement français.

Dans sa lettre au ministre de l’Éducation nationale, El Fassi a argué que « la clarté de la position des pays sur la marocanité du Sahara est devenue un credo dominant auquel la France ne veut toujours pas se conformer, persistant dans sa position floue », référence faite au discours royal à l’occasion du 69e anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple.

Outre les positions françaises envers le Maroc, El Fassi a fondé son appel à l’adoption de l’anglais comme première langue étrangère sur le fait que la langue française a régressé au niveau du développement des compétences et de la recherche scientifique, notamment avec la révolution scientifique et industrielle que connaît le Royaume, ce qui, selon lui, nécessite une ouverture au cursus anglo-saxon.

Le Maroc s’oriente vers plus d’ouverture à la langue anglaise, ce qui a été confirmé par le ministre de l’Éducation nationale, Chakib Benmoussa, à l’occasion de la rentrée scolaire 2022/2023, où il a annoncé que son ministère attache une grande importance à l’enseignement de la langue anglaise. Le ministre a même souligné que l’anglais est enseigné dans 2.200 établissements d’enseignement par près de 9.000 professeurs.

La tendance du gouvernement à adopter davantage la langue anglaise était également évidente dans la référence de Benmoussa à la possibilité d’enseigner certaines matières scientifiques en anglais à l’avenir, en plus d’élargir l’autonomisation des élèves au niveau secondaire préparatoire.

Le premier vice-président de l’Association de l’enseignement privé de Skhirat a estimé que la demande d’adoption de l’anglais comme première langue étrangère est « étroitement liée à la souveraineté de l’État plus qu’autre chose« .

Il a en ce sens souligné « la nécessité d’adopter cette langue de toute urgence conformément aux programmes approuvés et mis en place des pays arabes qui nous ont précédés dans cette mesure, et dont le système éducatif est aujourd’hui très bien côté« .