5 comportements pour augmenter son espérance de vie de 12 ans

Saviez-vous qu’en adoptant certains comportements, vous pouviez augmenter votre espérance de vie entre 12 et 14 ans?

C’est une merveilleuse nouvelle n’est-ce pas?

C’est grâce à une étude fait par la Harvard School of Public Health, auprès de 100 000 personnes, qui a permis cette constatation. Il ne suffit que d’adopter 5 comportements simples à votre quotidien.

Voici les 5 comportements à inclure chaque jour :

1. Ne pas fumer.

2. Faire de l’exercice 10 minutes par jour.

3. Avoir une alimentation saine: fruits, légumes, légumineuses, céréales complètes, graines, noix et un peu de viande. En fait tout ce qui se trouve dans la nature.

4. Maintenir un poids raisonnable, soit avoir un IMC (indice de masse corporelle) de moins de 30. Habituellement c’est un IMC entre 18 et 25 qui est optimal.

5. Boire une consommation raisonnable d’alcool. On parle ici d’une petite consommation par jour, sans alcool fort.

Bien que ces 5 comportements soient atteignables, ça demeure quand même un défi. Le plus difficile est de faire les changements avec régularité ou la constance, c’est de faire ce que nous savons que nous devons faire, mais que nous ne le faisons pas. Je l’appelle le syndrome du « je le sais, mais je ne le fais pas ».

C’est pour ça qu’il est important d’être bien accompagné. Comme le disait docteur Bredesen, nous avons plus de succès lorsque nous sommes accompagnés par un coach. Et si vous pouviez aller plus loin?

Changez vos habitudes pour changer de trajectoire !

Patricia Spaans

Coach mémoire et neuroplasticité

Coach santé certifiée et naturopathe

Certifiée par Health Coach Institute et Functional Medicine Institute

Praticien certifié dans le Protocle BredesenTM et le ReCODE ReportTM

