RALLYE RAID AIM INTERNATIONAL : Une 1ere édition parfaitement réussie La première édition du rallye raid international organisée du 12 au 15 mai par l’association Adventures in Morocco (AIM) a connu un franc succès. Ainsi 15 équipages dont 5 féminins en provenance des différentes villes du Maroc (Tanger, Marrakech, Rabat Casablanca..) ont participé. Notons aussi la participation de la championne Mme Bennani Samira première femme pilote au Maroc.

Ce rallye comportait 3 épreuves : une épreuve d’orientation qui consiste à parcourir le moins de kilométrage pour atteindre un endroit précis tout en respectant les contraintes de pointage à des points de contrôle.

L’épreuve de vitesse consiste à parcourir une distance rapidement tout en se présentant à un point de contrôle.

L’épreuve de régularité consiste à parcourir un trajet en maintenant une vitesse constante.

Lors de la cérémonie de remises de prix, un don en fournitures scolaires destiné à couvrir les besoins de 100 élèves a été remis à l’association KHAMLIA qui œuvre contre le décrochage scolaire.

Le professionnalisme, l’esprit d’équipe, l’amour du sport et la solidarité étaient au cœur de cette compétition.

Bravo à l’équipe organisatrice d’Adventures in Morocco, une première édition bien réussie.