Maroc-Algérie : la guerre, inévitable ?

Les relations demeurent tendues entre le Maroc et l’Algérie. Partant de plusieurs postulats, un magazine britannique avance que « les deux parties semblent prêtes à entrer en conflit.

Inévitable guerre entre le Maroc et l’Algérie ? The Economist a consacré un article à la crise entre les deux pays voisins. Se basant sur leurs budgets militaires, le magazine d’actualité hebdomadaire britannique émet l’hypothèse d’un conflit entre Alger et Rabat. « Avec un budget de défense de 9,1 milliards de dollars, l’Algérie est le sixième plus grand importateur d’armes au monde. Le Maroc a dépensé 5,4 milliards de dollars pour ses forces armées l’année dernière, soit une augmentation d’environ un tiers par rapport à 2019. Il se classe dans le top 10 mondial pour la part des dépenses militaires dans le PIB ; celle de l’Algérie est de 5,6 % contre 4,2 % pour le Maroc », fait savoir l’auteur de l’article.

Certains « Algériens bien informés affirment que l’affrontement avec leur voisin pourrait même dégénérer en guerre », fait-il encore savoir, avant de faire la genèse des tensions entre le Maroc et l’Algérie. D’autres « semblent (par contre) moins enclins au conflit que leurs dirigeants ». Les plus jeunes auraient préféré que leur gouvernement « se concentre sur l’emploi et l’économie plutôt que de brandir des sabres contre son voisin ». En Algérie, le chômage frise les 12 %, et atteint un record chez les jeunes. Quant à l’inflation, elle a atteint 8,5 % en 2021. Pour la publication, « une crise avec le Maroc est un moyen de rallier des Algériens de plus en plus frustrés. »

Pour rappel, l’Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc le 24 août 2021. Près d’un mois après, soit le 22 septembre 2021, elle a fermé son espace aérien aux avions marocains civils et militaires et à ceux ayant un numéro d’immatriculation marocain. Le règlement du conflit au Sahara reste un des points de friction entre les deux pays.

Source : Bladi