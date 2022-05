Les Veillées des ombres. (La suite…) épisode 3

Par : Yamna Chami

Lien pour le premier épisode :

Intenses, furent les remarques exprimées par Mehdi. Elles sonnaient tellement justes en elle. Il était parvenu à lire entre les lignes, et à décoder le sens caché de la lettre au comédien.

Cependant, l’esprit embrouillé, elle demeura figée un long moment, ne sachant que lui répondre à son désordre émotionnel, provoqué manifestement par leurs retrouvailles, ni comment résumer, à son tour, sa vie et ses souffrances.

Elle tenta alors d’exprimer quelques réflexions sur le vide existentiel qui l’habitait en permanence, et sa manière d’y remédier.



E-mail 10



Bonjour Mehdi,



La vie est Bizarre !



On passe notre temps à vouloir saisir son sens ! Ce dernier nous échappera à un moment ou à un autre de notre vie….comme un poisson qui vous glisse entre les doigts …..Cela crée forcément un sentiment d’insécurité …et s’il n’y avait pas de sens ? comment faire pour ne pas se diriger droit dans le mur ??



Pourquoi ? et pourquoi même chercher à comprendre? qu’est-ce qui anime notre curiosité ? s’agit il encore de ce vide existentiel ?

Ce vide qui semble s’installer et s’affirmer au fil du temps ..Il est là quoi que l’on fasse. Cherchant à le combler en permanence, cela fait de nous des êtres insatisfaits.



Pour une raison ou une autre, on dirait qu’on a envie de se sentir maître de ce monde :

Il y a ceux qui pensent l’être par le pouvoir. Leur seul objectif, leur raison d’être même, devient donc la possession.

D’autres par la science, espérant découvrir une vérité, un sens, et percer ainsi quelque mystère.

D’autres encore par leurs pensées spirituelles ou métaphysiques, et d’une manière ou d’une autre, tout le monde semble courir apres quelque chose d’illusoire, pour aboutir en fin de compte à un sentiment tellement frustrant qui est la désillusion.



Dans l’écriture, j’ai trouvé mon premier refuge. J’ai pu transfigurer toutes mes souffrances, les déguiser en une sorte de résilience, me permettant ainsi de voir plus clair en moi et d’avancer dans la vie.

Ensuite j’ai découvert la peinture.

Elle m’a permis de me déconnecter totalement et de recréer un monde bien à moi, une vie plus légère et plus joyeuse

Je choisis inconsciemment les couleurs les plus pétillantes et les plus captivantes.

Peu importe le sujet, car il n’est pour moi qu’un support pour travailler les formes et les tissus. Je passe ainsi d’un plan à un autre à trois dimensions jusqu’à presque palper avec les yeux des choses inaccessibles et trouver remède à mes frustrations.



Par contre la foi, vous procure sérénité, paix intérieure et plus question d’avidité car tout le vide est comblé…mais peut on rester connecté à la spiritualité 24 sur 24 ? bien sûr que non, même si on veut bien le croire.

J’espère pouvoir débattre avec toi chacun de ces sujets, pour l’instant je me contente de les énoncer tellement il m’est difficile de developper quoi que ce soit, surtout après avoir passé une nuit blanche.



Mehdi, j’ai peur de perturber ton présent. Je ne me permettrai pas de te causer le moindre mal. Mais bien que notre relation ne peut aller au delà du virtuel, j’aimerai te garder precieusement comme ami, échanger des écrits, les tiens sont tellement touchants, si sincères. Je ne cesse de les lire et de les relire.

Je n’ai pas fini mais le devoir m’appelle. À très bientôt. Je voudrais ton numéro de téléphone stp.



Amal.





De plus en plus désemparée, elle décida de l’appeler au téléphone afin de lui parler de vive voix, et mieux comprendre ce qui lui échappait. Notamment, le fait que ces retrouvailles ont pu éveiller en lui autant d’émotions, alors qu’il y a trente ans, elle était restée longtemps à attendre patiemment une lettre. Il l’avait laissée sans nouvelles, sans suite… dans une incompréhension totale et générant en elle, un sentiment d’abandon.

Mais au premier son de sa voix, elle avait eu le souffle coupé, des larmes coulaient, sa voix tremblait et elle ne pu prononcer que ces mots là : « je n’arrive pas à te suivre….»

Les mots peinaient à sortir de sa bouche malgré la voix douce et apaisante de Mehdi, qui semblait lui provenir d’un monde irréel. Des larmes coulaient à flot afin de soulager deux âmes tant opprimées tant bafouées…

Elle fut surprise par sa propre réaction démesurée, comme si toutes les émotions occultées avaient resurgit de nulle part, et l’avaient remuée de l’intérieur.

Après le travail, elle se dirigea machinalement chez sa mère, en quête d’un réconfort ou d’un appel au secours.

Celle-ci, allongée dans son lit, à cette heure de la journée, regardait son feuilleton favori. Elle remarqua l’air troublé de sa fille et lui suggéra de s’étendre quelques instants auprès d’elle. Amale se recroquevilla sur elle même, garda le silence et tenta de se remettre de ses émotions.



E-mail 11

Bonsoir Amale.



Ce fut trés émouvant de te parler aujourd’hui, une joie intense…un moment magique !

Mettre des mots sur des sentiments n’est pas une mince tâche,mais je vais juste me laisser aller, et laisser libre cours à mon Âme.

Me voici depuis plus d’un an célibataire, par la force de bien des circonstances le destin en a ainsi decidé.

Ce fut lourd à porter, jusqu’au jour où j’ai rencontré Elizabeth en faisant mon marché. Je l’avais perdu de vue depuis quelque temps, j’ai vite remarqué son regard éteint…et lui demanda ce qui n’allait pas ? elle commença à pleurer et m’informa que Ricardo son mari venait de la quitter pour aller vivre avec sa secrétaire. Ricardo que tu as aimé n’est plus le même Ricardo, comment peux tu rester amoureuse ?

À partir de cette phrase, ma perception a totalement changé. Et je me suis rendu compte que la blessure qui m’avait été infligée n’était nullement planifiée ni voulue.

Mon Orgueuil avait prit le dessus sur mon Âme, la raison a eu de mon coeur raison. Il me fallait m’affranchir et renouer avec le bonheur.

Quelle fut ma surprise ! de redécouvrir ma libérté intellectuelle. Le bonheur dépend de nous, il nous appartient de l’entretenir, le détacher de tout ce qui est compliqué, le bonheur se nourrit de la simplicité.

Amina, une amie de longue date qui vit au Caire avec son mari, durant une session de chat, me demanda comment allait ma vie de célibataire, si j’avais rencontré

quelqu’un. Je lui répondis que je n’avais réellement pas d’interêt pour une nouvelle relation. Elle me dit alors que ma prochaine compagne devrait être marocaine, et qu’elle ferait tout pour que cela arrive. Alors elle commença à me presenter des filles marocaines. Je me suis trouvé une certaine affinité avec Nora. Nous sommes à un stade où nous sommes en train de nous connaître, mais rien n’est fait et nous ne sommes jamais vus, ni fréquentés encore.

Je prévois un voyage au le Maroc fin Avril et j’ai la trouille… c’est l’heure de vérité. J’essaye de te parler de ce que je ressens et je n’en suis tout simplement pas capable…donne moi quelques jours stp …

Amale, J’ai constamment les larmes aux yeux, surtout après que l’on se soit parlé..c’est une belle peine cette fois. Je me souviens il y a 15 ans de cela, ta sœur était venue me rendre visite à Montréal, accompagnée de son

mari. Apres son départ, j’étais triste, d’une tristesse négative…

Cette fois ci, je sens les choses différemment, même si tu dis que notre relation ne pourra être que virtuelle, je m’en contenterai, pourvu que je ne te perde plus de vue. Il est primordial pour moi de ne te causer aucun désagrément dans ta vie, et c’est pourquoi je veux m’ajuster à tes disponibilités. Je ne veux plus jamais te perdre….Par contre il te suffira de me le dire juste une fois et je te laisserai en paix sans plus jamais te perturber.

Encore une fois, je suis vraiment désolé de tout le tort que j’ai pu te causer, ce n’était vraiment pas intentionnel, blâmer les autres est trop simple, mais je veux comprendre ce qui s’était passé il y a 30 ans et je t’en ferai part, tu as le droit de savoir.

Je n’ai jamais cessé de penser à toi….



Mehdi .





Elle fut touchée par cet écrit qui laissait transparaître une souffrance apprivoisée ..puis réalisa subitement que tous les deux ils s’étaient retrouvés au même point de blessures, au même tournant de leurs vies respectives et qu’ils essayaient tant bien que mal d’échapper à leurs tourments.



De son côté, Amal était en instance de divorce, sortant d’une relation difficile, mais vivait encore au quotidien, toute la pression que peut comporter un événement aussi lourd de conséquences.

Pour une raison qu’elle ignorait à ce moment là, elle décida de ne pas le mettre au courant, pour probablement ne pas le perturber davantage et rendre les choses encore plus complexes qu’elles ne l’étaient déjà.



E-mail 13



Bonjour Mehdi,



J’aimerai que mes e-mails te parviennent telle une bouffée d’air frais, qui tenterait de te purifier de tous ces souvenirs douloureux, te libérer de toute contrainte qui t’empêcherait d’évoluer et de stagner dans un quelconque remord, et que tu puisses dégager du fin fond de toi même l’énergie, l’inspiration qui te permettront d’aller au bout de tes rêves.

Quant à moi de peur de ne pas être à la hauteur de tes espérances, ou de te décevoir un jour, je te transmets un sourire chargé d’espoir et de bonne humeur.

Je ne sais pas si ma manière de m’exprimer est bénéfique pour toi car je ne souhaite nullement te dérouter mais plutôt nourrir ton âme comme tu nourris la mienne et apaiser ton cœur comme tu apaises le mien.

Sache que Je suis tout aussi chamboulée que toi, mais tu ne me perturbes pas plus que je ne l’étais déjà. Cette année là, a été un enfer pour moi, si tu savais…

Je n’ai pas envie de te perdre non plus. Jai tellement de choses à te dire qu’une fois devant mon clavier tout est confus. Je te promets qu’on arrivera à surmonter tout cela, c’est pourquoi tu peux tout me dire absolument tout. Ne mets aucun frein. Réfléchis un moment et dis moi si tu aurais été aussi bouleversé si je t’avais contacté il y a 2 ans de cela? bien avant même ta séparation avec Paola.

Je serais toujours là pour toi.

Je te souhaite une très bonne journée.



Amal.

A suivre…