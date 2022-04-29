Avis important à la communauté Marocaine en Belgique

ننهي إلى علم كل المواطنين و المواطنات وجميع الفاعلين الجمعويين و جمعيات المساجد و الأطر السياسية و النقابية و الحقوقية المغربية و غير المغربية ببلجيكا، ما يلي:

سَتُنَظَّمُ يوم السبت 7 مايو 2022 مسيرة شعبية بمناسبة الذكرى العشرين لاغتيال المرحومين حبيبة حجي و احمد الزناسني على يد عنصري بلجيكي من اليمين المتطرف، لاحياء ذكراهما و ذكرى كل الذين سقطوا ضحية خطاب العنصرية و الكراهية ضد الأجانب و البلجيكيين من أصل أجنبى.

نهيب بالجميع حشد الدعم و المساندة و جميع أشكال التضامن و المشاركة في هذه المسيرة التي نعتبرها مسيرة من أجل التذكير بكل ضحايا العنصرية و الكراهية بالترحم عليهم و الدعاء لهم بالمغفرة و الرضوان، و التعبير عن مساندتنا القوية لهذه المبادرة و الوقوف وقفة رجل واحد بجانب السيدة كنزة الزناسني التي خطف منها رصاص العنصرية ابويها و تركها يتيمة قبل عشرين سنين مضت. و نعتبر المشاركة في هذه المسيرة واجبا أخلاقيا و سياسيا و دينيا و حضاريا و مواطناتيت على كل الذين يستطيعون ذلك.

عبدالعزيز سارت

بروكسل

أبريل 2022