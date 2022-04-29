

أقامت عدة فعاليات مغربية يوم الثالثاء 26 أبريل برحاب مسجد النور ببروكسيل، حفال

مهيبا لتأبين اإلخوة أحمد الكروطي، محمد البوشتيلي، عبد الكبير بنشيخ، محمد بريش،

عبد هللا المودني، مصطفى نوحي وغيرهم من الذين وافتهم المنية خالل فترة جائحة

كورونا.

وشارك في هذه االحتفالية التي دعا إليها األستاذ عبد العزيز سارت مشكورا العديد من

األئمة إلحياء هذه الذكرى ، باإلضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني فضال عن

الشخصيات السياسية والثقافية واالجتماعية وأبناء الجالية المغربية ببلجيكا.

وتضمن الحفل إلقاء كلمات أسهمت بالتذكير بأصحاب الذكرى ودورهم في دفاعهم

المستميت عن القضايا الوطنية والتضحيات التي قدموها من أجل مستقبل الجالية المغربية

والدود عن حقوقها.وقد أشاد الجميع بالدور اإليجابي والكبير الذي قدموه لصالح هذا البلد

ولوطنهم األم. كما تقرر خالل هذا الجمع عقد لقاءات خالل األعياد الدينية والوطنية تجمع

كل هذه الفعاليات قصد التواصل وتوطيد روابط الصداقة والتشاور.

وفي األخير رفع الحاضرون أكف الضراعة للعلي القدير أن يتغمد الجميع بواسع رحمته

ويسكنهم فسيح جناته.

وحرر ببروكسيل في 27 أبريل 2022 .

مح مد العالف

.رئيس مؤسسة النور بروكسيل – بل