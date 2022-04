Soyez au rendez-vous les 25 et 26 mai 2022 pour la 11ème édition du Salon de l’immigration et de l’intégration au Québec, au Palais des congrès de Montréal

Le seul événement grand-public annuel entièrement destiné aux personnes immigrantes. L’entrée est gratuite.

MESSAGE DE JEAN BOULET

Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale,

ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration

et ministre responsable de la région de la Mauricie

MESSAGE DE JONATHAN CHODJAÏ

Président du conseil d’administration d’Immigrant Québec

PRÉPAREZ VOTRE VISITE !

Découvrez nos 20 conseils pour réussir votre visite au Salon de l’immigration et de l’intégration au Québec

Le Salon de l’immigration et de l’intégration au Québec a été pensé pour répondre aux besoins des nouveaux arrivants. Si vous souhaitez être sûr de profiter au maximum des opportunités et des services qui vous sont offerts au Salon, nous avons préparé pour vous une fiche qui vous guidera pas à pas dans votre préparation et votre visite du salon.

Le Salon est l’unique occasion annuelle où vous trouverez tous les services et toutes les opportunités réunies sous un même toit pour vous souhaiter la bienvenue et pour vous accompagner dans vos premiers temps au Québec. C’est en rencontrant les bonnes personnes le plus tôt possible que vous allez gagner un temps précieux dans votre intégration au Québec.

Cette fiche conseils vous accompagnera à trois étapes :

La préparation du salon La visite du salon L’après salon

