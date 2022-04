Arabie saoudite : « trop de selfies » à la Mecque, selon les autorités

© Copyright : D

Les pèlerins à la Mecque de cette année sont plus portés vers les selfies que le côté spirituel. Une attitude dénoncée par le ministère saoudien du Hajj et de la Omra qui les a appelés à rester focalisés sur le but de leur voyage.

Le ministère saoudien du Hajj et de la Omra a appelé les pèlerins à se consacrer au culte et à ne pas trop se préoccuper de prendre des selfies et autres photos dans les Lieux Saints à La Mecque.

L’autorité estime que « les prises très fréquentes de photos à Al-Ḥaram al-Makki (La Mecque) détournent le pèlerin de la révérence et de l’obéissance à Allah, dérangent les passants près d’eux, et pourraient conduire les autres à vous heurter ».

Le ministère du Hajj et de la Omra a également appelé les pèlerins, lors des prises de vue dans les Lieux Saints, à ne pas heurter la tranquillité et le droit à la discrétion des autres dans l’exécution des rituels.

Source : Bladi