Festival international Vues d’Afrique : Le Sénégal rafle quatre prix !

Par: Alioune Badara Mané

Festival International Vues d

La 38e édition du festival international Vues d’Afrique de Montréal a pris fin, ce dimanche. Le Sénégal s’est bien ‘’servi’’, avec quatre distinctions. Parmi les lauréats, Babou Sougou (« Tumeur noire »), dans la catégorie Court-Métrage, remporte le prix du Meilleur film et un prix spécial.

Le prix Mention spéciale fiction court/moyen métrage est décerné au cinéaste sénégalais Yoro Niang avec son film « La danse des béquilles », alors que ‘’La pierre précieuse’’ de Babacar Hann décroche la Mention spéciale avec ‘’Regard sur la relève’’.

Créé en 1984, le festival Vues d’Afrique de Montréal se donne pour mission de mieux faire connaître les réalités africaines, créoles et leurs diasporas par les arts et la culture. En favorisant la compréhension mutuelle et le dialogue avec des artistes afro-descendants, tout en luttant contre toute forme de discrimination.Tags:FestivalVues D’AfriquePrixSenegalCinemaCourt-metrage

Auteur: Alioune Badara