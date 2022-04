Présentation des jeux pythiques modernes, suivie d’une interview exclusive avec mme Houda Djad.

.

Propos recueuillis par mme Houriya Zaari pour le magazine Maghreb Observateur.

Les grecs étaient déjà les précurseurs de la philosophie, de l’art, de la culture, en témoignent les nombreuses œuvres d’art et leurs vestiges légués par leur peuple à la postérité, et qui ont survécu à travers les âges et le temps.

Les jeux olympiques originaires d’Athènes, avaient été instaurés, pour promouvoir par le biais de la compétition sportive: la force, l’intelligence, l’endurance, l’excellence. En même temps que s’affrontaient et triomphaient les meilleurs et que le peuple, en liesse en plus de s’instruire jouissait d’un spectacle ludique impressionnant ( les gladiateurs de l’époque qui s’exhibaient dans l’arène etc…) Ils avaient donc pour but ultime de faire régner paix, harmonie, et valeurs morales entre les nations.

Avec l’évolution, les jeux pythiques modernes se voudront être une plate-forme d’échanges, de partage d’enrichissement culturel et artistique entre les peuples avec bien entendu la parité hommes femmes, alors qu’initialement ces jeux étaient destinés principalement aux hommes.

Mr. Bijender Goel ( Inde ) s’inspirant des jeux pythiens de la Grèce Antique a pris l’heureuse initiative de les remettre au goût du jour en organisant des compétitions tous azimuts à l’international et en invitant tous les pays intéressés à y participer. Les artistes toutes disciplines confondues de tous les pays candidats y adhèreront.

Les artistes, les intellectuels auront l’opportunité de se mesurer, ( joutes oratoires etc…) de se révéler, de s’affirmer, de présenter leurs projets d’exploiter leurs talents, de mettre en exergue leur virtuosité et de s’enrichir mutuellement.

Puisse la Pythie oracle du temple de Delphes prédire pour le monde chaotique actuel un avenir meilleur et que ces jeux pythiques modernes soient un présage de bon augure et de pérennité pour les arts, la culture et pour toutes les formes de créativité à travers les performances et à travers le monde.

H.DJAD Vous êtes gérante de prestations de services d’une société d’intermédiation commerciale et événementiel que vous dirigez d’une main de maître avec compétence, dynamisme et détermination.Vous êtes aussi chargée de

coordination des affaires africaines du Conseil Internationnal des Pythian Games.

H. Zaari Avez-vous déjà organisé un comité pour le Maroc? quel rôle y tiendez-vous?

H. DJAD J’ai déjà à mes côtés un collaborateur pour le comité du Maroc. Mais suivant la constitution officielle de tout comité il reste encore deux à trois postes à pourvoir. Actuellement je me consacre à recruter les profils adéquats qui représenteront les Pythian Games pour leur pays respectif.

H. Zaari Pourriez vous nous parler des activités de votre entreprise?

H. DJAD Mon entreprise opère principalement dans l’intermédiation commerciale, à savoir la mise en relation, la prospection, le réseautage, etc… ainsi que dans l’événementiel une activité que nous venons de reprendre après la fin de la pandémie covid 19.

H.Zaari Selon le calendrier les jeux débuteront par la participation des juniors en 2022. Il a été judicieux de convier d’abord les jeunes à faire leurs preuves, à faire découvrir leurs talents et à stimuler leur esprit d’émulation, et de compétition.

Savez vous si le Maroc participera à ces jeux?

Si oui à quelle date auront-t-ils lieu?

H. DJAD En effet il est prévu que les juniors ouvrent les jeux cette année.

Quant à l’annonce de la date! une ébauche de l’organisation au Maroc est déjà sur la table. Nous sommes tellement acculés par le temps que nous n’avons pas encore de visibilité par rapport au respect du calendrier.

C’est donc une véritable course contre la montre!…

H.Zaari Quels sont les pays participants?

H.DJAD A ce jour la liste est longue.

Pour l’Afrique nous avons bien entendu: le Maroc, l’Algérie la Tunisie, l’Egypte, le Cameroun le Kenya le Nigéria la Guinée le Congo, le Sénégal, l’Afrique du Sud.

Pour l’Asie bien sûr l’Inde pays fondateur des jeux modernes.

Pour l’Europe: la Grèce berceau de ces mêmes jeux. La Hollande .

Pour l ‘Amérique: le Mexique pour n’en énumérer que quelques-uns. Je n’ai pas la liste définitive sous les yeux.

H. Zaari Citez nous les disciplines au programme de ces jeux?

H. DJAD Les Pythian Games comprennent 8 catégories de jeux.

D’ailleurs le logo est représenté par un symbole rehaussé de huit anneaux entrelacés pour les huit catégories de jeux.

1 Arts musicaux vocaux et instrumentaux.

2 Arts de scène et de théâtre.

3 Arts visuels patrimoniaux et artisanaux.

4 Langue Arts littéraires.

5 Arts robotiques visuels et numériques.

6 Arts sociaux et culturels.

7 Arts martiaux traditionnels d’aventures et de divertissements.

8 enfin Architectonique et Eco Arts.

H. Zaari J’imagine que la toile, le numérique occupent une place prépondérante pour les formalités requises pour les candidats.

Existe-t-il déjà un site internet à consulter?

H.DJAD Absolument nous avons un site opérationnel www.pythiangames.org ,le site comprend en outre toute la documentation nécessaire sur l’historique des jeux et sur toutes les formalités d’adhésion aux jeux à remplir.

H. Zaari A quels critères de sélection doivent se conformer les pays qui souhaitent participer à ces jeux?

H. DJAD Tous les pays de tous les continents seront les bienvenus.

Il n’existe aucune discrimination pour la participation à ces jeux.

Les handicapés physiques auront aussi droit à des concours virtuels dans les catégories: littérature, dessin, poésie. La présence de tous les pays est donc souhaitable et très attendue.

H.DJAD Le magazine Maghreb Observateur aura la primeur à publier et à diffuser les informations de ce scoop.

Je vous remercie mme Houriya Zaari comme je remercie mr Abdelwahab Benzakour et mr Abderrahim Khouibaba de ce même magazine.