Le Maroc tient sa 1ère ferme intelligente

Une ferme intelligente a été lancée, lundi à la Faculté polydisciplinaire de Larache, pour contribuer au renforcement de la recherche scientifique dans le domaine de l’agriculture et des industries agroalimentaires.

Cette ferme, unique en son genre, qui a été inaugurée en présence du ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui, du président de l’Université Abdelmalek Essaâdi, Bouchta El Moumni, et du doyen de la Faculté polydisciplinaire de Larache, Mohamed Larbi Kerkeb, vise à développer les techniques d’intelligence artificielle et la quatrième révolution industrielle dans le secteur agricole, afin de planifier et gérer les cultures avec précision.

Cette structure de recherche contribuera aux efforts de rationalisation de l’utilisation des ressources naturelles, ainsi que l’utilisation des pesticides et des engrais avec un traitement sélectif des sols et des cultures dans le cadre d’une approche durable.

La ferme intelligente se base sur l’utilisation des technologies de l’Internet des objets et des drones pour déterminer les propriétés du sol, surveiller le développement des plantes et estimer les rendements, en plus d’un logiciel intelligent qui analyse les données et prend des décisions sans intervention humaine.

Cette visite a été l’occasion pour le ministre de s’enquérir d’un ensemble d’amphithéâtres nouvelle génération, qui se basent sur une interaction numérique entre le professeur et les étudiants, en plus d’applications pour téléphones intelligents qui ont été développées localement pour gérer les affaires estudiantines, et de salles numériques pour l’apprentissage des langues et le renforcement des soft skills.

Le ministre a aussi visité le projet « Future Gate » qui vise le renforcement de l’employabilité des diplômés, l’encouragement de l’esprit d’initiative et l’insertion socioprofessionnelle des jeunes.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, Miraoui a indiqué que la faculté polydisciplinaire de Larache a réalisé un grands progrès dans le domaine du digital, devenant ainsi un modèle à suivre, saluant les efforts des administrations de l’université et de la faculté, ainsi que l’implication des chercheurs, du corps enseignant et des étudiants dans le développement de services numériques au niveau de la faculté.

Le ministre a, en outre, évoqué le projet de la ferme intelligente, qui contribuera à fédérer les capacités de recherche scientifique et d’innovation, ainsi que les compétences des chercheurs, en adéquation avec les potentialités agricoles de la province de Larache, saluant l’ouverture de la faculté sur son environnement socio-économique, en plus de sa volonté de répondre aux besoins du marché du travail en matière de cadres.

Pour sa part, El Moumni a souligné que cette visite a permis d’aller à la rencontre d’un ensemble d’enseignants-chercheurs et de doctorants ayant des projets de recherche dans les domaines de l’agriculture et des industries agroalimentaires, tout en prenant connaissance des efforts en termes de numérisation des services de la faculté, mettant en avant les efforts de la faculté pour former des cadres et des compétences adaptés aux besoins du marché du travail dans la province de Larache, connue pour ses potentialités agricoles.

Quant à Kerkeb, il a assuré que cette ferme constitue un projet de recherche scientifique dans lequel des chercheurs de diverses disciplines (biologie, physique, mathématiques…) oeuvrent pour le développement d’une agriculture intelligente basée sur l’intelligence artificielle, afin de rationaliser les ressources naturelles, notamment l’eau d’irrigation, et d’améliorer la qualité des cultures dans le cadre d’une démarche durable.

Le ministre a tenu des rencontres avec un ensemble d’étudiants et de professeurs, au cours desquelles ils ont présenté les résultats obtenus par ces projets et programmes, ainsi que leur rôle central dans l’amélioration et la modernisation de la formation et de la recherche scientifique au niveau de la faculté polydisciplinaire de Larache.

Source : Infomediare