Entrevue exclusive avec Mr.Abderrahim Khouibaba président de la chambre du Commerce et de l’industrie Canada Maroc

khouibaba abderrahim

Mr Abderrahim Khouibaba! Vous êtes ingénieur des mines, vous êtes journaliste, membre de la fédération des journalistes professionnels du Québec, vous êtes coordonnateur politique du RNI au Canada, vous êtes président fondateur de deux chambres du commerce, vous êtes fondateur du journal Maghreb Observateur, pour n’en citer que quelques uns.

Quant à vous présenter, votre réputation d’homme connu, intègre, bosseur, dynamique, innovateur, n’est plus à faire. J’imagine ce que ce cumul de fontions nécessite et représente d’énergie et d’abnégation pour mener à bien et de front toutes vos activités, et concilier toutes ces tâches.



H Zaari : La commémoration du 60ème anniversaire des relations diplomatiques bilatérales entre le Canada et le Maroc s’ouvrira pour l’année 2022 au Québec, pour le Canada, et à Agadir et à Dakhla (qui a le vent en poupe et qui se développe à la vitesse grand V.) pour le Maroc. Parlez-nous de cet évènement?

A Khouibaba : Le choix d’Agadir, l’une des grandes villes du sud marocain, a aussi été influencé par l’affabilité de l’Hajj Dahbi homme d’affaire de renom, personnage entreprenant, que je salue au passage, et qui a collaboré avec enthousiasme et dévouement, à la préparation de l’organisation de cet évènement dans sa ville, en tant que grand familier du terrain.

Ce choix délibéré, vise ainsi, à étendre la présence Canadienne, jusqu’au Sud du pays. Et cette première sera souhaitons le, un tremplin pour promouvoir entre autres: l’implantation d’écoles canadiennes à Agadir, dans le cadre d’échanges culturels entre les deux pays, et autres échanges économiques qui en découleront.



H Zaari : Malgré les aléas de ces deux dernières années, l’immigration majoritairement vers Montréal et le Québec se porte-elle bien? Est-elle toujours en croissance constante?

A Khouibaba : La majorité des communautés marocaines immigrées à l’étranger : Afrique, France, Belgique, Italie, Allemagne etc se retrouve au Canada et particulièrement au Quebec et à Montréal où elle atteind 80% des scolarisés.

La communauté marocaine installée au Canada qui se compose essentiellement d’étudiants, de médecins, de chercheurs, d’intellectuels, de commerçants etc. a privilégié de tout temps le Canada comme pays d’adoption et de cœur pour ses valeurs sûres, sa culture diversifiée, son éducation moderne, sa démocratie, et ses principes intrinsèques, ( et j’en passe



H Zaari : On constate une détérioration galopante, du climat, suivie d’un changement climatique dévastateur !

Quelles mesures ont été adoptées pour faire face à ce phénomène et tenter de l’endiguer et de le faire régresser?

A Kouibaba : On ne compte pas le Canada parmi les pays les plus pollueurs de la planète. Son étendue: 2ème superficie mondiale après la Russie , son climat froid dû à sa situation à proximité du pôle nord font qu’il n’est pas trop impacté à court terme par ces changements, intempestifs contrairement aux pays chauds telle l’Afrique.

D’où l’implication modérée pour l’instant dans ce vaste programme.

Cependant (et revers de la médaille) la fonte du pergélisol avec les répercussions destructrices qu’elle engendre: cataclysmes et leurs facteurs déclencheurs…

En 60ans de partenariat, parlez nous des réalisations phares les plus marquantes de ce long parcours?

Mr Noureddine Hajibi groupe USCM a déjà créé deux écoles au Canada et une troisième au Maroc.

Il a inauguré en outre l’ouverture du prestigieux collége LaSalle, établissement d’enseignement supérieur, fondé et situé à Montréal, au Québec et implanté dans plusieurs grandes villes du Maroc, ( mise en place de franchises. )

D’autre part, la mission CARAVANE CCIMC ( Chambre du Commerce et de l’Industrie du Maroc au Canada ) qui profite aux hommes d’affaires canadiens et marocains et qui s’est élargie en Afrique à la Côte d’ Ivoire et au Sénégal continue la trajectoire qu’elle s’est tracée et ambitionne un plus ample partenariat avec d’autres pays de l’Afrique de l’ouest.

Dans la conjoncture actuelle de la pandémie covid 19, et suite aux conséquences fâcheuses qui ont affecté l’économie:effondrement de plusieurs marchés dû aux réactions en chaîne déplorables.



H Zaari : Quelle stratégie a été mise en place pour redynamiser le secteur agro-alimentaire?

A Khouibaba : On déplore la chute vertigineuse et regrettable des exportations vers le Canada, des agrumes et des primeurs notamment la clémentine qui était de l’ordre de 60% des importations. Nous souhaiterions que des efforts soient entrepris en ce sens et qu’à défaut de progresser, elle puisse à l’avenir, au moins se rehausser, se maintenir à son ancien niveau, et reconquérir le marché canadien.



H Zaari : Alors que le marasme économique bat son plein, et le Maroc étant un pays riche en minerais, principalement le phosphate! qu’en est-t-il du marché de l’industrie?

A Khouibaba : Le Maroc qui détient les plus grandes réserves de phosphate du monde et en est le 3ème producteur mondial axe ses exportations vers ses produits dérivés notamment les engrais phosphatés d’autant plus que l’OCP envisage la construction d’une usine d’engrais à Jorf Lasfar avec pour objectif « une révolution verte en Afrique. »

Le Canada sera-t-il un pays preneur pour la suite de l’aventure?



H Zaari : Quant aux droits des femmes. Y a-t-il une évolution palpable, concrète? Education, emploi, autonomie économique? Quels projets à l’horizon 2022?

A Khouibaba : Les femmes en général ont fait un bond en avant spectaculaire, surtout, les femmes immigrées. Déja fortes, parce que battantes, déterminées, militantes, intelligentes, elles se revendiquent de deux ou voire parfois plusieurs cultures, ce qui s’avère très enrichissant.

Elle tiennent à faire entendre leurs voix, et clament haut et fort leurs points de vue.

Pleines de ressources et de créativité elles n’hésitent pas à foncer et à s’affirmer dans tous les domaines: Egalité des sexes, thématique toujours d’actualité qui fait débat et qui doit être incluse dans tous les projets.

Renforcement de leurs pouvoirs. Elles réclament la promotion de leurs droits et une croissance au service de tous. Et bien sûr de l’emploi pour répondre au marché du travail et soutenir leur autonomie économique accompagné de l’amélioration de l’éducation.

J’espère que nous resterons sur cette lancée et que nous continuerons à œuvrer dans ce sens.

H Zaari : Quels bouleversements ( dans le contexte des retombées, suite aux aléas covid 19 ) par rapport à la communauté des jeunes marocains implantés au Canada ?

A Khouibaba : L’immigration marocaine vers le Canada continue surtout à être dominée par l’immigration des jeunes. Après des études supérieures parfois très poussées et très pointues dans diverses disciplines: technologies modernes de pointe, les jeunes diplômés trouvent aisément des débouchés honorables au Canada pays où ils ont été formés, s’y installent et y font carrière.

Cette fuite des cerveaux de plus en plus courante et évidente reste préjudiciable pour le Maroc qui voit ce potentiel humain de qualité lui échapper et ces compétences se mettre au service d’un autre pays, et s’y fixer.



Souhaitons qu’en cette fin de pandémie covid 19 les répercussions de cette crise humanitaire et économique n’auront pas impacté de façon irréversible les infrastructures agricoles, industrielles, et commerciales, entraînant des réactins en chaînes sans fin. Et tout est fait pour accentuer ce mouvement de flux migratoire de nos compatriotes vers ce pays d’accueil.

Houria Zaari