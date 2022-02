marraine et parrain du 38e Festival international de cinéma Vues d’Afrique

Présenté par Québecor et propulsé par TV5

Montréal, le 23 février 2022 – Fidèle à sa tradition, le FICVA est fier de bénéficier de la collaboration précieuse d’un duo exceptionnel pour parrainer sa 38e édition. Avec Aïssa Maïga et Richard Jean-Baptiste, le festival pourra compter sur deux personnalités éminentes et engagées qui sauront faire rayonner sa mission et ses activités non seulement sur le plan national, mais aussi à l’échelle internationale si on se réfère à la liste impressionnante de leurs accomplissements dans les domaines de l’interprétation, de la réalisation et de la production cinématographiques. Leur présence réelle (et non virtuelle!) tout au long de la manifestation aura un formidable effet mobilisateur pour toutes celles et ceux qui ont à cœur les cultures des pays africains et créoles.

Aïssa Maïga s’est dite « Ravie de pouvoir revenir à Montréal à l’occasion de Vues d’Afrique pour soutenir le festival, mais aussi pour échanger avec les publics lors de la présentation de mon plus récent film Marcher sur l’eau ». Pour sa part, Richard Jean-Baptiste a déclaré « Je suis très heureux de prendre part à ce 38e festival et de pouvoir contribuer à la réussite de cette fête du cinéma ainsi qu’à la réflexion sur des enjeux d’inclusion dans le milieu du cinéma canadien ».

La marraine Aïssa Maïga

Aïssa Maïga est une actrice et réalisatrice française d’origine sénégalo-malienne. Après avoir été révélée au public avec son rôle dans Les poupées russes de Cédric Klapisch, elle a été nommée Meilleur espoir féminin aux César pour son rôle dans Bamako d’Abderrahmane Sissako (que le festival présente cette année). L’an passé, Aïssa Maïga a tourné dans la série britannique The Fear Index et les longs métrages français d’Andrea Bescond et Eric Metayer, Quand tu seras grand et Neneh Superstar de Ramzi Ben Sliman. Aïssa a coréalisé avec Isabelle Simeoni pour la télévision (Canal Plus) Regard Noir, un road movie documentaire tourné au Brésil, aux États-Unis et en France sur la place des femmes noires dans les fictions et les solutions pour l’inclusion de tous les talents.

Le 38e FICVA est très heureux de présenter Marcher sur l’eau, son premier long métrage documentaire, qui aborde la question du manque d’eau en Afrique de l’Ouest en relation avec le réchauffement climatique. Marcher sur l’eau a fait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes 2021, dans la section « le cinéma pour le climat » et a décroché de nombreux prix dans des festivals, notamment l’étalon d’argent du meilleur documentaire au Fespaco 2021.

Le parrain Richard Jean-Baptiste

Après une carrière diversifiée comprenant la réalisation et la production de documentaires, Richard Jean-Baptiste est devenu en 2008 associé de l’agence Sid Lee, une des plus grandes agences de publicité au Canada ayant des bureaux à Montréal, Toronto, Los Angeles, Seattle, New York, Paris et Amsterdam. Son expérience éclectique a fait de Richard le principal associé responsable de l’ensemble des activités de production de Sid Lee au cours des 15 dernières années. À titre de producteur, Richard compte plus d’une cinquantaine de projets de contenu. Ses productions ont été vues en salle à travers le Canada ainsi que sur CBC, Radio-Canada, TVA, Télé-Québec, TV5, HBO et dans plusieurs festivals. Richard compte également plusieurs nominations et prix à son actif, dont les Numix, Gémeaux, Cyber Lions of Cannes, Boomerang, Digital Marketing Awards, FWA. En 2021, Richard quitte le monde de la publicité pour se consacrer pleinement à ses passions, la télévision et le cinéma. La rareté de la diversité parmi les producteurs chevronnés au Québec et au Canada n’est pas étrangère au nouveau chapitre dans la carrière de Richard.

Le 38e Festival international de cinéma Vues d’Afrique

Encore cette année, le FICVA se déploie à la fois sur Internet et en salles : après la diffusion de certains films via la plateforme de TV5 du 26 mars au 1er avril, la programmation sera présentée du 1er au 10 avril sur grand écran.

Le FICVA remercie pour leur précieux soutien et généreuse collaboration les organismes et institutions suivants : Conseil des Arts du Canada, Gouvernements du Québec et du Canada, Ville de Montréal, Conseil des Arts de Montréal, Téléfilm Canada, Québecor, OIF, TV5 Québec/Canada, IFDD, LOJIQ, Unesco, Commission scolaire de Montréal, Ixion, Flashgraphic, Arts et Matière, Institut Trébas, CECI, Cidihca, Amina, L’initiative et MTL Africain.

La programmation complète du festival sera dévoilée lors d’une conférence de presse le 15 mars prochain.

Information et entrevues : IXION Communications, 514 495-8176, info@ixioncommunications.com