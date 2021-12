Le Canada souligne la Journée internationale des migrants

Canada immigration group of young multi ethnic people holding banner isolated

Ottawa, le 18 décembre 2021 – L’honorable Sean Fraser, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l’honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères, et l’honorable Harjit Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l’Agence de développement économique pour le Pacifique du Canada, ont fait aujourd’hui la déclaration suivante :

« D’aussi loin que nous nous souvenions, la liberté de mouvement a fourni aux êtres humains une meilleure qualité de vie pour répondre à leurs besoins changeants. En cette Journée internationale des migrants, nous nous joignons à nos amis et alliés du monde entier pour célébrer, promouvoir et protéger les droits de la personne et les libertés fondamentales de tous les migrants.

« À travers le monde, les migrants continuent d’être touchés de manière disproportionnée par les effets de la pandémie. Malgré cela, des nouveaux arrivants au Canada ont apporté une énorme contribution à notre réponse à celle-ci en prenant soin de nos aînés et en nous aidant à nourrir nos familles. Les Canadiens savent que les nouveaux arrivants jouent un rôle clé dans la réussite de notre pays; ils enrichissent nos collectivités, soutiennent notre économie et assurent notre avenir.

« Alors que nous soulignons la Journée internationale des migrants, le Canada dirige la campagne mondiale sur les médias sociaux « Il faut une communauté », mobilisant un large éventail d’intervenants dans le but de partager des histoires positives sur les contributions incroyables des migrants. De plus, en tant que champion du Pacte mondial pour les migrations, le Canada continuera d’aider les pays du monde entier à adopter des systèmes de migration bien gérés et ordonnés.

« Ensemble, nous pouvons promouvoir des sociétés diversifiées qui soutiennent le caractère accueillant et inclusif des collectivités pour tous. Avec des millions de personnes en mouvement à travers le monde, le Canada continuera de travailler avec ses partenaires internationaux pour protéger leurs droits et célébrer leurs contributions. »