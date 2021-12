La journée mondiale pour la langue arabe célébrée samedi à Thiès

Agence de Presse Senegalaise

Thiès, 17 déc (APS) – Le bureau régional de l’Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane (WAMY) et l’Alliance des arabophones du Sénégal (AAS) célèbrent samedi à Thiès, la journée internationale pour la langue arabe, a appris l’APS. La rencontre prévue au CNEPS de Thiès, sera l’occasion d’’’honorer les oulémas et personnalités qui ont contribué à la diffusion de l’enseignement arabo-islamique et à la promotion de la langue arabe’’, indique l’AAS, dans © Présenté par La journée mondiale pour la langue arabe célébrée samedi à ThièsThiès, 17 déc (APS) – Le bureau régional de l’Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane (WAMY) et l’Alliance des arabophones du Sénégal (AAS) célèbrent samedi à Thiès, la journée internationale pour la langue arabe, a appris l’APS.La rencontre prévue au CNEPS de Thiès, sera l’occasion d’’’honorer les oulémas et personnalités qui ont contribué à la diffusion de l’enseignement arabo-islamique et à la promotion de la langue arabe’’, indique l’AAS, dans une invitation adressée à l’APS.Parmi les figures retenues pour les hommages, il y a feu Serigne Mourtalla Mbacké, feu Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine et feu Sidy Lamine Niasse, a noté un membre de l’AAS.

ADI/ASB