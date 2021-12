Prix du Maroc du Livre 2021 : Les lauréats dévoilés

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la culture) a dévoilé samedi la liste des vainqueurs du Prix du Maroc du livre pour l’édition 2021.



Ainsi, dans la catégorie Poésie, le Prix a été décerné ex aequo à Mohamed Ali Rabaoui et Rachid El Moumni, indique le ministère dans un communiqué.



Le Prix de la Narration est revenu à Ismail Ghazali pour son roman « Les chats de l’archipel », publié aux éditions Méditerranée (Milan, 2020), alors que le « Prix des sciences humaines » a été attribué ex aequo à Boubkar Bouhadi pour son ouvrage « Le Maroc et la guerre civile espagnole 1936-1939 » publié aux Éditions Bab El Hikma (Tétouan, 2020) et Yahya El Yahyaoui, pour le livre « Écosystème des données numériques », des Éditions Spinal (Paris, 2020).



Le « Prix des sciences sociales » a été décerné ex aequo à Yahya Ben El Walid pour son livre « Où sont les intellectuels arabes ? Contextes et représentations », publié aux Éditions Azmina (Amman, 2020), et Idriss Makboul pour son ouvrage « L’homme, l’urbanisme et la langue, un message de la détérioration des modules dans la ville arabe » publié par le Centre arabe de recherche et d’études politiques (Beyrouth, 2020).



Le « Prix des études littéraires, artistiques et linguistiques » a été remporté par Nizar Tajditi tandis que le « Prix de la traduction » a été partagé par Ahmed Bouhassan et Mohammed El-Jarti .



Le prix des études dans le domaine de la culture amazighe, il a été attribué à Khalid Ansar pour son ouvrage « Sibilants in Amazigh » publié par la maison d’édition Okad (Rabat, 2020), alors que le prix de la création littéraire amazighe a été décerné ex-aequo à Hassan Oubrahim pour son roman « Titbirin Tiḥrḍaḍ » (les pigeons nus) publié à Tira Editions (Agadir, 2020) et à Taieb Amkroud pour son recueil « Arokal » (Braise sous les cendres) édité par l’imprimerie centrale de Souss (Aït Melloul, 2020).



Le jury a décidé de ne pas attribuer cette année le prix du livre dédié à l’enfant et aux jeunes.



Le ministre de la jeunesse, de la culture et de la communication, Mohamed Mehdi Bensaïd, qui a reçu à cette occasion le président et les membres du jury du Prix du Maroc du livre 2021, a salué le travail du jury, affirmant la détermination du ministère à développer ce Prix et à organiser une grande cérémonie qui soit à la hauteur de la place du Livre au sein de la société marocaine.



Selon le ministère, quelque 192 livres étaient en compétition dans le cadre de l’édition de 2021, touchant à la poésie (20), à la narration (46), aux sciences humaines (19), aux sciences sociales (21), aux études littéraires, artistiques et linguistiques (30), aux études dans le domaine de la culture amazighe (8), à la création artistique amazighe (17), au livre dédié à l’enfant et aux jeunes (15) et à la traduction (16).



Le jury a été présidé par Abdelali Ouedghiri, alors que la présidence des commissions sectorielles a été confiée à Ahmed Rissouni (poésie), à Abdelkrim Jouiti (narration, créativité littéraire amazighe et livre dédié à l’enfant et aux jeunes), à Ali Sedjari (sciences sociales), à Ahmed Chaouqi Benebine (sciences humaines), à Zohor Karam (études littéraires, artistiques et linguistiques et études dans le domaine de la culture amazighe) et Abdennour Kharraki (traduction).

Source : 2M