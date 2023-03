Marocains du canada unissez-vous!

Des familles de plus en plus nombreuses choisissent le Québec comme terre d’accueil et viennent s’y investir ou investir. Leur intégration sociale et culturelle est une des clefs de leur réussite.

Des étudiants y poursuivent des études, souvent, trouvent un emploi. D’autres moins chanceux ont besoin d’un petit coup de pouce dans leur recherche d’emploi.

Nombreux sont ceux et celles qui aspirent tout simplement à un endroit tranquille où couler des beaux jours.

Des hommes et des femmes prennent pour conjoint une ou un Canadien (Québécois) et procèdent au regroupement familial. Leurs enfants ressentent souvent le besoin d’être associés à la culture de leur père ou mère d’origine marocaine.

Des Marocains établis ici depuis de nombreuses années, réalisent combien il est important d’appartenir à une association ou du moins à une structure médiatrice qui évaluerait leurs préoccupations et les épaulerait dans leurs différentes démarches.

Des familles marocaines recherchent des familles québécoises et canadiennes afin d’y créer des liens, trouver des amis, échanger des informations, partager leur savoir-faire et leur joie de vivre.

Nos gens d’affaires arrivent pour prospecter le marché du travail. Ils sont avides de formation professionnelle ou de contacts avec les gens d’affaires d’ici.

D’autre part, nous nous devons d’aider ceux et celles plus démunis que nous.

Un rêve? Non. Un espoir. Un appel à toutes et à tous.

On le sait l’union fait la force. Toutes les communautés ethniques possèdent leur noyau, qu’attendons nous, pour accroître le nôtre? Il ne demande qu’à éclore.

Une structure bien gérée, bien pensée, est génératrice de puissance. Ses objectifs seraient les suivants :

Constituer un point de rencontre pour communiquer.

Mettre en commun nos ressources et nos compétences.

Partager des services et des informations adaptées à nos besoins.

Elle nous aiderait à réajuster nos attentes et peut-être même à surmonter notre sentiment d’isolement. Nous y gagnerons un peu de chaleur en partage et beaucoup de solidarité en commun.