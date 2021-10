Par : Houriya Zaâri.

Balade, dans la médina de Fes.

Près d’atterrir, l’avion amorçait une descente par paliers , tout en douceur.Les conversations s’étaient tues. Seul le vrombissement étouffé,et monotone des réacteurs, troublait le silence. Par le hublot, Chems apercevait les champs de blé jaunis, contraster avec les parcelles de terre brune. L’ avion piquait du nez, et Chems voyait le paysage incliné, presqu’au dessus de sa tête comme un gigantesque damier. Des pâtés de maisons disposées par petits cubes, étaient disséminés çà et là. L’appareil se posa sans encombre, dans un silence religieux.

A peine les portes de la carlingue ouvertes, qu’ils furent happés par la canicule, qui s’engouffra à l’intérieur .Chems et son compagnon, posèrent les pieds sur le tarmac dont l’asphalte brûlait .Sous une chaleur étouffante, l’atmosphère surchauffée, enveloppait la ville assoupie. Ils pénétrèrent avec soulagement dans l’aéroport comme dans une oasis de fraîcheur.

Maintenant ils suivaient leur guide par un dédale de ruelles étroites, de la médina de Fes, admirant les portes closes en bois massif, bardées de clous énormes à tête en cuivre arrondi. Ici, les grilles en fer forgé des fenêtres déssinaient des entrelacs.Tout à côté, d’autres, en moucharabieh, aux corniches sculptées, les auvents en visière, nous laissaient imaginer les belles orientales, langoureusement allongées sur des sofas, sirotant leur café et épiant les allées et venues des passants en prenant le pouls de la cité millénaire et en rêvant.

De minuscules échoppes surélevées, présentaient sur leurs étals des pyramides d’épices multicolores.

Des étals des herboristes, émanait un florilège de senteurs enivrantes.La poudre de henné, dont les femmes s’enduisaient la chevelure, et dont la pâte servait à appliquer de savants tatouages sur les pieds et les mains des mariées; comme il était de tradition, la veille des noces, pour la cérémonie du henné.Les boutons de roses, de fleurs de bigaradier, débordaient des paniers d’osier. Les devantures croulaient sous des monceaux de verveine, de sauge, de basilic, de lavande, de romarin, l’air embaumait de ces fragrances subtiles et entêtantes.

Les âniers menant leurs bêtes chargées de peaux de moutons , se dirigeaient vers les tanneries, en criant à tue-tête des (attention) retentissants, et les piétons s’applatissaient contre les murs leur cédant le passage d’un air compatissant. sur les larges épaules d’un (portefaix) bati en athlète une (alambic) en cuivre rouge voyageait vers quelque demeure où dans le patio attendait d’être distillé, le contenu d’une gigantesque (bac en bois en forme d’abreuvoir et qui le reste du temps servait à faire la lessive) recouvert d’un linge blanc immaculé et empli à ras- bord de fleurs de bigaradiers .

On en extrayait du (neroli) eau de parfum que chaque famille fassie digne de ce nom et qui se respectait s’énorgueillissait de produire à chaque saison. C’était un rituel sacré.Un ( marchand d’eau) vêtu de sa< djellaba> rouge(longue robe à capuche) son outre en peau de chèvre en bandoulière, le chapeau mexicain orné d ‘une frange à pompons bigarrés, des rangées de timbales,en cuivre jaune, bien astiquées suspendues sur la poitrine arpentait la place, appelant les amateurs d’eau parfumée au cade en agitant et faisant tinter une clochette au son cristallin.

Nos voyageurs, arrivèrent enfin devant la porte monumentale et béante du< riad >(maison traditionnelle des médinas) où ils devaient séjourner.Le clapotis de l’eau tombant en cascade d’une fontaine à vasques en marbre blanc cannelé et superposées, nous procura une sensation de repos, de hâvre de paix. Elle trônait au beau milieu du patio. Le sol recouvert de (carreaux de faïence) bleu-roi et blancs se déclinait en mosaïques à dessins géométriques, et se prolongeait sur les murs à hauteur d’homme pour continuer jusqu’au plafond par du plâtre blanc sculpté de calligraphies, évoquant le nom (Dieu) et de splendides arabesques sophistiquées.Des balcons en bois ajouré comme de la dentelle pendaient des quatre façades intérieures des guirlandes de misère pourpre et vertes.Des orangers, des palmiers nains, des jasmins poussaient nonchalamment dans des carrés de terre aménagés à cet effet.Il ne restait aucune surface nue, aucun mur aveugle, l’harmonie était de rigueur. Dans les chambres, le plafond aux solives en bois témoignait de l’âge du riad, le mobilier d’époque, faisait pendant, et était d’une beauté rare.

Mais le clou de ces demeures ancestrales,c’étaient leurs terrasses avec vue panoramique sur la médina.Les ruelles semblaient ne plus exister vues de ces hauteurs,elles disparaissaient, et on avait l’impression que les maisons juxtaposées étaient construites d’un seul bloc.

Seuls émergeaient, par ci par là, des minarets, aux dômes en tuiles vertes, surmontés, de trois boules argentées de grosseurs croissantes, et enfilées, sur une tige métallique.Ils surplombaient les habitations.De temps à autre l’appel du (religieux appelant les fidèles à la prière) trouait le brouhaha de la cité .

Sur la terrasse le souper était servi à la belle étoile; au menu pastilla aux pigeons,salades marocaines à n’en plus finir, méchoui d’agneau, et briouates au dessert.Le ciel scintillait de mille diamants.L’air commençait à peine à se rafraîchir.

Puis, soudain, sous les lumières tamisées, et la musique en sourdine, une apparition de rêve, surgit du néant.Une jeune danseuse au corps souple de déesse à la démarche féline, à moitié dénudée entama une danse du ventre lascive.Ses mouvements ondulants très suggestifs troublaient nos deux touristes, admiratifs, et sans voix devant la virtuosité de la jeune odalisque.

Houriya Zaâri.