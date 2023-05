Sa Majesté le Roi préside un Conseil des ministres

Rabat, 19/05/2023 (MAP)-

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier, Moulay El Hassan, a présidé, vendredi au Palais Royal à Rabat, un Conseil des ministres consacré à l’approbation de projets de décrets concernant le domaine militaire et nombre de conventions internationales, indique un communiqué du porte-parole du Palais Royal, M. Abdelhak El Mrini.

“Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a présidé, le vendredi 28 Chaoual 1444 H, correspondant au 19 mai 2023, au Palais Royal à Rabat, un Conseil des ministres consacré à l’approbation de projets de décrets concernant le domaine militaire et nombre de conventions internationales.

Au début des travaux de ce Conseil, Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve, a demandé des explications à Monsieur le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, sur les résultats de la campagne agricole actuelle et les mesures que le gouvernement prendra pour soutenir les agriculteurs à cause de la hausse des prix des matières premières agricoles, ainsi que sur la bonne préparation de la prochaine campagne agricole.

Monsieur le ministre a répondu que bien que cette campagne agricole intervienne dans le contexte de la succession des années de sécheresse, la production céréalière devrait atteindre près de 55 millions de quintaux, soit une augmentation de 62% par rapport à la campagne précédente (34 millions de quintaux). Cette campagne est considérée comme étant la meilleure en comparaison avec les cinq dernières années qui ont enregistré un déficit pluviométrique similaire.

Monsieur le ministre a également souligné que le gouvernement, en exécution des Hautes Orientations Royales, entamera la mise en oeuvre d’un programme de soutien aux agriculteurs, avec une enveloppe budgétaire estimée à 10 milliards de dirhams, qui comprend le soutien des aliments importés destinés au bétail et aux volailles, le soutien des matières premières agricoles importées en vue de réduire le coût de production de certains légumes et fruits, le renforcement des capacités de financement du Crédit Agricole du Maroc, afin de consolider ses interventions d’accompagnement des agriculteurs, outre l’affectation de fonds pour l’importation du blé tendre afin d’assurer l’approvisionnement normal du marché jusqu’à décembre 2023.

Par la suite, et en consécration de la Haute Sollicitude dont Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, que Dieu L’assiste, ne cesse d’entourer les membres des Forces Armées Royales dans différents domaines, notamment à travers une formation moderne et une qualification continue permettant à l’ensemble de leurs composantes de bien accomplir leur devoir, le Souverain a approuvé les projets de décrets suivants :