Les Marocains du Monde en chiffres

100 pays de différents continents accueillent les Marocains du Monde. L’Europe prend la part belle sur les 5 millions de personnes que représente cette diaspora.

Le vieux continent reste la première destination des Marocains résidant à l’Extérieur (MRE), rapporte Barlamane.com. 85% de ces Marocains de l’Etranger l’ont adoptée comme pays d’accueil contre 15% dans d’autres régions de résidence, telles que l’Amérique du Nord, l’Afrique et les pays du Golfe. Quant au monde arabe, il accueille ainsi 6,4% des Marocains établis à l’étranger, contre 2,6% en Amérique et une faible proportion répartie entre l’Afrique subsaharienne et l’Asie.

Le premier pays qui intéresse tant les Marocains de l’Etranger se trouve être la France. A ce jour, 1,25 million de citoyens marocains ont choisi ce pays, pour y vivre. Elle est suivie par l’Espagne avec 880.000 Marocains. En 2018, 220.000 Marocains ont été naturalisés contre 11.000, en 1990. Ce nombre représente 29% des naissances étrangères dans ce pays

La Belgique, de son côté, héberge 700.000 Marocains sur son territoire pour 460.000 naturalisés. Mieux, les citoyens marocains décrochent des postes confortables dans la société belge. Ils sont 300 médecins et 350 ingénieurs exerçant dans différents domaines.

Selon le même média, ces Marocains de Belgique sont également nombreux dans les représentations institutionnelles, avec 30 parlementaires d’origine marocaine, ainsi que 9 parlementaires fédéraux dont 3 dans la région de la Wallonie, 15 à Bruxelles et, 3 dans la région flamande. Ils sont aussi 100 élus dans les conseils locaux, dont 2 maires de villes et 20 vice-maires.

Diaspora marocaine

France 1 500 000 Espagne 860 000 Israël 800 000 Belgique 700 000 Pays-Bas 600 000 Italie 432 000 États-Unis 300 000 Allemagne 180 000 Émirats arabes unis 164 000 Canada 100 000 Libye 76 923 Angleterre 70 000 Arabie saoudite 61 000 Algérie 53 700 Suède 35 000 Turquie 22 500 Norvège 20 000 Danemark 19 000 Qatar 13 000 Suisse 10 270 Tunisie 10 000 Brésil 10 000 Égypte 9 066 Côte d’Ivoire 7 500 Ukraine 7 000 Portugal 4 000 Koweït 4 000 Russie 3 400 Finlande 3 500 Sénégal 3 201

Avec Yabladi