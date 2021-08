CANICULE. Par : Hourya Zaari

Sous un ciel de plomb,le soleil à son zénith dardait ses rayons de feu , sur la ville engourdie.

Une chaleur torride, écrasante, nous faisait suffoquer.nous faisait perdre la tête .

La sueur, dégoulinant de partout plaquait nos vêtements défraîchis sur notre corps brûlant.

La réverbération, éclatante du soleil, sur les murs blanchis à la chaux, conjuguée à la sueur qui perlait à notre front, et qui coulait dans nos yeux mi-clos, nous aveuglait, nous importunait.

Nos mains poisseuses nous encombraient,nous gênaient.

De l’asphalte que chauffait à blanc le brasier céleste s’échappaient des vapeurs.Plus loin, çà et là, sur le bitume liquéfié et par à-coups miroitait un mirage furtif.

Haletants, fourbus, terrassés,courbés,sous le joug infernal de la canicule nous tentions d’avancer péniblement, luttant contre cette fournaise dantesque.

Les langues de feu,

alimentaient inexorablement cette étuve titanesque nous signifiant notre fragilité face à cette force colossale de la nature.

La température ambiante frôlait les 50° et ce n’était qu’un balbutiement comparé aux années apocalyptiques prédites.

Les feux de forêts faisaient rage,et les milliers d’arbres calcinés,évaporés en fumée faisaient s’essouffler le poumon de notre si belle planète bleue.

Nous étions aux portes de l’enfer .Le soleil aux rayons ardents nous envoyait un maléfique et minuscule petit avertissement : Humanité! Incrédule petite Humanité ! prends garde à toi ! A bon entendeur salut !.