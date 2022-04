20+ photos qui vous font réfléchir à notre monde

Il est facile de se laisser emporter par l’agitation de sa propre vie, mais alors un site comme Reddit nous rappelle toutes les autres choses cool, bizarres et intéressantes qui se passent dans d’autres pays ou régions du monde.

Des créatures marines aux scanners CT en passant par les équipements de recherche et de sauvetage, ces photos du monde entier vous fascineront absolument.

Beaucoup de poissons

Il y a peut-être beaucoup de poissons dans la mer, mais aucun d’entre eux ne veut s’approcher de ce requin. Peut-être que ce requin est simplement solitaire et qu’il cherche des amis ? Ou bien il cherche son prochain repas, mais peu importe. Photo Credit: Reddit / Lowcrbnaman

La nature ne s’arrête à rien

Photo Credit: Reddit / TopdeBotton

Selon vous, qu’est-ce qui a pu pousser deux personnes à abandonner leur voiture sur cette route boisée ? Y avait-il un tueur en série en liberté comme dans un film d’horreur des années 80 ou les voitures étaient-elles simplement tombées en panne ?

La frontière entre l’ancien et le nouveau

Photo Credit: Reddit / moonsprite

Cette photo a été prise dans une ville de Chine où les anciens et les nouveaux quartiers se touchent presque. On dirait une scène de film où l’avenir se rapproche rapidement et bientôt il va tout dépasser. Quand on y pense, c’est un peu notre réalité actuelle ?

La ligne du petit déjeuner

Photo Credit: Reddit / adalab

Ce lieu me semble plutôt peu pratique pour s’arrêter pour nourrir ses enfants, mais cette maman doit s’assurer que ses bébés sont bien nourris. Ainsi, tous les autres peuvent attendre une bonne minute pour qu’elle finisse.

C’est la vie

Photo Credit: Reddit / mike_pants

Chaque personne sur terre a eu cette apparence à un moment donné de sa vie, parce que nous avons là un embryon humain précoce. C’est un autoportrait de 7,5 milliards de personnes.

Bumblebee, c’est toi ?

Photo Credit: Reddit / Adderall

Non, ce n’est pas un transformer, et Shia Labeouf n’est pas sur le point d’apparaître derrière cet engin. En fait, c’est juste un scanner sans le couvercle, mais c’est assez impressionnant, non ?

La Tour des mensonges

Photo Credit: Reddit / Wicked_Aviator

L’intérieur de la Tour Penchée de Pise est un mensonge, car il n’y a pas d’intérieur. La Tour est en fait creuse, à l’exception des escaliers, qui ne vont pas jusqu’au sommet de la tour.

La salle de commande

Photo Credit: Reddit / ThatsJustYourOpinionMan

Cela ressemble à la salle de contrôle de La Cabane dans les bois mais c’est en fait la salle de contrôle du trafic située à Pékin. N’est-ce pas étrange de penser à la façon dont nous vivons dans un monde qui nécessite une telle salle ?

Comment la 8e merveille du monde a parcouru le globe

Photo Credit: Reddit / RollTideGaming

Il n’est pas surprenant qu’un homme de 1,80 m ait besoin de deux sièges, mais selon un documentaire de HBO qui a utilisé cette photo d’André le Géant des années 1980, il était si grand qu’il ne pouvait pas rentrer dans les toilettes des avions.

Comment notre époque a évolué…

Photo Credit: Henry A. Barrios / Bakersfield Californian

Comme vous pouvez le voir sur les lunettes de ces gardes, cette photo n’est pas récente. Elle a été prise lors du procès pour meurtre de Christopher Charles Lightsey en 1995, qui a dû être bâillonné parce qu’il était, selon les informations, particulièrement grossier. Imaginez le contrecoup si les gardiens essayaient de faire ça aujourd’hui ?

État d’esprit impérial

Photo Credit: imgur

La ville de New York a réussi à préserver Central Park au sein de la ville, mais quand on regarde le côté droit, il est difficile de ne pas penser au temps qu’il faudra avant que le côté gauche ne soit également investi.

Ce qu’il faut pour sauver une vie

Photo Credit: Instagram / @ville_de_geneve

Si vous vous êtes déjà demandé ce que contient exactement un camion de pompiers, l’équipe du Service d’incendie et de secours de Genève a la réponse à votre question. Tout cet équipement est utilisé pour sauver la vie de quelqu’un tous les jours.

La lente dérive

Photo Credit: Reddit

Y a-t-il des exigences de taille pour le bois flotté ? Ce séquoia a été rejeté sur le rivage, mais il est difficile de classer quelque chose d’aussi gros comme “bois flotté” étant donné qu’un chien ne pourrait jamais aller le chercher dans l’océan.

Prêt au combat ou à la fuite

Photo Credit: Reddit

Un cuirassé sans eau autour de lui ressemble soudain plus à une fusée de Star Wars qu’à un bateau. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas quelque chose que l’on voudrait affronter dans une bataille.

Mettons-nous en ordre de marche

Photo Credit: Reddit / TehBamski

81 fous ont tous décidé de sauter d’un avion avec rien d’autre qu’un parachute pour faire cette formation en diamant. Il a probablement fallu beaucoup d’efforts pour coordonner tout ça, mais ils l’ont fait juste pour vous.

Ce qui compte, c’est ce qu’il y a à l’intérieur

Photo Credit: Reddit / Duckman296

L’intérieur d’un billard a l’air beaucoup plus mécanique que ce à quoi vous vous attendiez, n’est-ce pas ? Cela montre que l’on ne sait pas toujours ce qui se passe là-dessous ! C’est comme un canard – calme sur le dessus mais pagayant furieusement sous l’eau.

La forme de l’eau

Photo Credit: Reddit / simplywing

Bien qu’elle ressemble à une petite ville construite en verre, cette structure est en fait un cristal de glace qui a été trouvé en Suisse dans une région connue pour ses grands cristaux de glace et son eau claire.

Pas besoin de filtre

Photo Credit: Reddit / Grown_Man

On dirait une photo où quelqu’un a mis les gens en évidence dans une image en noir et blanc, mais ce n’est malheureusement pas le cas. Cette photo a été prise au Japon après que l’éruption volcanique de l’Ontake ait recouvert ce temple de cendres.

Une technologie minuscule

Photo Credit: Reddit / willburn61

Le plus petit ordinateur du monde, comparé à un grain de riz, prouve à quel point notre monde a progressé sur le plan technologique et vous fait vous demander où il en sera dans les 10, 20 ou 30 prochaines années.

L’Amérique aime les arches dorées

Photo Credit: Reddit / devilwill

Pouvez-vous deviner ce que c’est ? C’est une carte des États-Unis avec tous les restaurants McDonald’s en évidence. Il y a environ 14 000 établissements aux États-Unis, ce qui est le nombre le plus élevé de tous les pays du monde. Le deuxième pays en importance est le Japon, avec environ 3 000 établissements. Beurk.

Le temps presse

Photo Credit: Reddit

On dirait le début d’un film d’action où l’on dit à quelqu’un qu’il doit déchiffrer lequel de ces fils doit être coupé afin de sauver l’humanité. Heureusement, nous ne sommes pas dans un film de James Bond, c’est juste un faisceau d’environ 100 fils de calibre 26 qui constituent un fil de téléphone.

Un magnifique glacier

Photo Credit: Reddit / Travoli

Si vous vous rendez bientôt à Juneau, vous pourriez avoir la possibilité de faire une randonnée directement dans le glacier de Mendenhall. L’intérieur du glacier semble s’ouvrir au ciel.

Zone non-fumeurs

Photo Credit: Reddit / GrenadesForGandhi

Nous vivons dans un monde où l’on ne peut plus mettre un panneau indiquant “Défense de fumer”. Il faut maintenant un panneau qui précise qu’il est interdit de fumer, de se droguer, de se bourrer ou de fumer de quelque manière que ce soit, afin de remplir toutes les conditions.

La beauté du Nord

Photo Credit: Reddit / EarlyNeedleworker

Cette exposition des aurores boréales sur les glaciers de Norvège montre à quel point notre monde est beau. Il suffit d’être prêt à s’aventurer loin des lumières des villes et des gratte-ciel pour le voir !

En mode vacances

Photo Credit: Reddit / spaceion

Ces chalets colorés sont situés dans un village de vacances juste à l’extérieur d’Arkhangelsk, en Russie. Il est facile de se laisser prendre par sa propre vie et de ne pas tenir compte du monde qui nous entoure, mais cette photo nous rappelle les modes de vie du monde entier.

Ils les ont tranchés exprès

Photo Credit: YouTube

Il s’avère que l’intérieur des balles de golf ressemble en fait à ces casse-gueule que l’on trouvait dans les magasins de proximité quand on était enfant. En théorie, une balle de golf pourrait toujours compter comme un casse-gueule, mais elle n’aurait probablement pas un goût aussi sucré…

La ville fantôme

Photo Credit: Reddit / sarajayee

Est-ce le début d’un nouveau film Harry Potter ? Non, c’est juste San Francisco enveloppé dans le brouillard et se transformant en une scène tout droit sortie d’un film de science-fiction.

Les planètes nacrées

Photo Credit: Reddit / thegodofbigthings

Tout comme les balles de golf, les perles ont un intérieur assez cool, mais elles ressemblent plus à des planètes qu’à des bonbons. Si vous regardez comment les perles sont réellement formées, leur allure superposée a beaucoup de sens, mais ce n’est pas quelque chose à quoi vous pensez vraiment.

Tout a un but

Photo Credit: Reddit / saladbars

Saviez-vous que si vous ne récoltez pas les artichauts, ils continuent à pousser et à s’épanouir en belles fleurs ? Ces petits hérissons contribuent à leur manière à notre monde, il faut les laisser faire.

Papillon bilatéral

Photo Credit: Reddit / Johnsingl

La belle créature présentée ici est un papillon gynandromorphe bilatéral, ce qui est une façon sophistiquée de dire qu’il est moitié mâle et moitié femelle. Cette condition existe en fait chez un certain nombre d’animaux, mais elle est le plus souvent identifiée chez les oiseaux et les papillons.

Prêt à décoller!

Photo credit: Reddit

Au début, on dirait une aiguille sur un pull en laine, mais c’est en fait la photo d’une navette spatiale quittant notre atmosphère. La NASA a pris cette photo depuis un satellite pour montrer l’autre côté d’un lancement de navette.

Pierre par pierre

Photo credit: Reddit / lordsleepyhead

L’époque où la construction de bâtiments nécessitait des journées de travail et la présence de plusieurs personnes est révolue. Les Pays-Bas ont décidé, une fois de plus, d’être en avance sur leur temps et de créer cette machine. Mais la voir en action lui fait perdre un peu de sa magie.

Retournez le nénuphar

Photo credit: Reddit / Hotbreadsy

Vous n’avez probablement jamais eu l’occasion de retourner un nénuphar, c’est donc un bon aperçu de ce que la nature peut faire. Cela montre simplement à quel point quelque chose d’apparemment simple peut être compliqué.

Montez sur scène

Photo credit: Reddit / kiaall

La plupart des gens n’auront jamais la chance de voir cette vue d’un théâtre. Seuls les acteurs et l’équipe d’un spectacle auront la possibilité de regarder la foule et de voir quelque chose d’aussi mémorable.

Ce n’est qu’un câble !

Photo credit: Reddit / jaykirsch

Le Golden Gate Bridge se compose de deux câbles principaux qui parcourent la portée du pont. Cette moitié de câble est aussi épaisse qu’un tronc d’arbre et ressemble à un métal épais et dense. En réalité, un câble est en fait constitué de milliers d’autres câbles. Chaque câble est constitué de 61 câbles plus petits qui sont regroupés à partir de 27 572 torons de fil.

Ce gigantesque nid de guêpes n’est pas aussi dangereux qu’il n’y paraît

Photo credit: Reddit / sverdrupian

Les nids de guêpes sont faits d’écorce d’arbre. La guêpe mange l’écorce de certains arbres, la mâche, la décompose, puis la régurgite sous une forme plus douce. La nouvelle forme d’”écorce” leur permet de créer des nids en papier.

Ce demi-rocher a été formé naturellement

Photo credit: Imgur

Il semble que seul le marteau de Thor pourrait fendre une pierre de cette taille. Tokangawhā, ou Split Apple Rock, est situé au large des côtes de la Nouvelle-Zélande. La roche est formée naturellement, donc, désolé, aucune preuve du marteau de Thor n’existe ici. Les Maoris décrivent une formation divine des roches, dans leur mythologie.

La fente est le résultat d’une “jointure” naturelle dans la roche de granit. Les joints sont des points faibles du granit que les vagues et le vent peuvent éroder au cours de milliers d’années.

L’arbre Mark Twain rappelle la puissance de la nature

Photo credit: Reddit / jaykirsch

Surnommé l’arbre Mark Twain, cette coupe de souche provient d’un séquoia géant du parc de Kings Canyon en Californie. L’arbre a été coupé en 1891 et la souche a été séparée et envoyée dans le monde entier simplement pour prouver que des arbres aussi grands existent réellement.

La tranche que l’on voit ici a été envoyée au Musée américain d’histoire naturelle de New York. Sur la souche, les dates correspondant aux anneaux de l’arbre montrent comment l’arbre a commencé à pousser en 550 après J.-C.

Est-ce que cela gâche la magie ?

Photo credit: Reddit / chrono1465

On dirait des rails en métal, mais c’est en fait l’intérieur du manège Space Mountain de Disney avec les lumières allumées. Ce n’est certainement pas aussi effrayant que lorsque vous avez 5 ans.

Rien à voir ici

Photo credit: Reddit / bary3000

Il s’agit d’un supermarché en Israël pendant la fête juive de Pâque. Dans ce cas, il existe des lois contre l’exposition de produits au levain au public. De nombreux magasins recouvrent leurs produits levés pour se conformer à la loi et faciliter la vie de leurs clients.