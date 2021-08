Covid-19 : à Lille-Lesquin, les nouvelles restrictions compliquent les retours du Maroc

« Je plains les derniers à se faire tester », lâche Saïd. Il attend Mariem, son épouse et leurs deux enfants, passagers du vol en provenance de Marrakech. L’attente est longue avant de rejoindre Valenciennes. Les frontières aériennes avec le Maroc ont été réouvertes le 15 juin mais un nouvel arrété en vigueur depuis ce 22 août impose des restrictions supplémentaires aux personnes venant du Royaume chérifien et de retour en France.

Un test antigénique

Les personnes non vaccinées comme Mariem doivent désormais présenter à l’embarquement le résultat négatif d’un test PCR ou d’un test antigénique réalisé moins de 48 heures avant le vol. Les voyageurs non vaccinés devront avoir invoqué un motif impérieux pour se rendre en France. Ils feront aussi l’objet d’un test antigénique obligatoire à l’arrivée et seront soumis à une quarantaine obligatoire de 10 jours, contrôlée par les forces de sécurité, un second test PCR étant réalisé au terme de la période d’isolement.

« Je ne comprends pas, ajoute Saïd. Elle a déjà fait un test PCR juste avant d’embarquer au Maroc, pourquoi refaire un test antigénique à Lille ? ». Les exigences de sécurité sanitaire doivent justifier ce double contrôle d’un pays à l’autre.

Les deux files

A Lesquin, les passagers étaient séparés en deux files à leur sortie d’avion à 11h30. La première avec les personnes vaccinées, la présentation du pass sanitaire suffisant à les laisser passer, la seconde pour les autres. Nous les cueillons dans le hall d’entrée, l’accès à l’espace de tests ne nous ayant pas été permis. « La prise en charge était souriante, il y avait bien une cinquantaine de personnes avec moi, c’était un peu long, explique Khadija. On nous fait remplir un formulaire et des pompiers nous testaient, c’est un policier qui m’a annoncé le résultat un quart d’heure plus tard ». La jeune femme peut rentrer chez elle à Sin-le-Noble. Négative, elle sera selon l’arrêté préfectoral du 22 août portant mise en quarantaine isolée pendant dix jours comme toutes les personnes non vaccinées.

Les liaisons maritimes entre la France et le Maroc son sont rétablies à condition de pouvoir présenter un test PCR négatif à l’embarquement, un second test étant réalisé à bord. Après la Tunisie le 18 juillet, l’Algérie est également placée sur la liste rouge française depuis ce 21 août.

Source : La voie du nord