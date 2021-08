Voyageurs vaccinés contre la COVID-19 qui entrent au Canada

Quand les ressortissants étrangers entièrement vaccinés peuvent entrer au Canada

Les ressortissants étrangers entièrement vaccinés seront autorisés à entrer au Canada pour un voyage non essentiel à des dates précises :

9 août 2021 : Citoyens américains et résidents permanents des États-Unis, qui y résident à l’heure actuelle et en arrivent et qui satisfont aux conditions de dispense des voyageurs entièrement vaccinés

Citoyens américains et résidents permanents des États-Unis, qui y résident à l’heure actuelle et en arrivent et qui satisfont aux conditions de dispense des voyageurs entièrement vaccinés 9 août 2021 : Citoyens français qui résident actuellement à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui satisfont aux conditions de dispense des voyageurs entièrement vaccinés

Citoyens français qui résident actuellement à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui satisfont aux conditions de dispense des voyageurs entièrement vaccinés 7 septembre 2021 (date provisoire) : Tous les autres ressortissants étrangers qui satisfont aux conditions de dispense des voyageurs entièrement vaccinés

Vérifiez si vous pouvez entrer au Canada

Exemptions pour les voyageurs vaccinés

Si vous remplissez les conditions requises pour bénéficier de l’exemption pour les voyageurs entièrement vaccinés, vous êtes exempté :

de la quarantaine

du test du huitième jour

Si vous fournissez des services essentiels ou si vous bénéficiez déjà d’exemptions de quarantaine et de tests du huitième jour, vous n’avez pas besoin de l’exemption pour voyageurs entièrement vaccinés. Si vous pensez avoir droit à d’autres exemptions : vérifiez si vous êtes exempté pour votre déplacement.

Voyager avec des enfants ou des personnes à charge qui ne sont pas entièrement vaccinésVoyager avec des enfants avant le 9 aoûtEnfants non vaccinés de moins de 12 ansAdolescents non vaccinés de 12 à 17 ansVoyage avec des personnes à charge adultes non vaccinées

Vérifiez si vous êtes admissible à l’exemption

Pour bénéficier de l’exemption pour voyageurs entièrement vaccinés, vous devez :

êtes admissible à l’entrée au Canada

êtes asymptomatique

avoir reçu la dose recommandée d’un vaccin, ou d’une combinaison de vaccins acceptés par le gouvernement du Canada,

avoir reçu votre dernière dose au moins 14 jours avant votre entrée au Canada. Par exemple, si votre dernière dose a été reçue à n’importe quel moment le jeudi 1er juillet , alors le vendredi 16 juillet serait le premier jour où vous respectez la condition des 14 jours

téléverser votre preuve de vaccination dans ArriveCAN

satisfaire à toutes les autres conditions d’entrée (par exemple, test de pré-entrée)

Vaccins acceptés :

Pfizer-BioNTech (Comirnaty, tozinameran, BNT162b2)

Moderna (mRNA-1273)

AstraZeneca/COVISHIELD (ChAdOx1-S, Vaxzevria, AZD1222)

Janssen/Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S)

Vaccins qui ne sont actuellement pas acceptés pour le statut de personne entièrement vaccinée au Canada :

Bharat Biotech (Covaxin, BBV152 A, B, C)

Cansino (Convidecia, Ad5-nCoV)

Gamalaya (Sputnik V, Gam-Covid-Vac)

Sinopharm (BBIBP-CorV, Sinopharm-Wuhan)

Sinovac (CoronaVac, PiCoVacc)

Institut Vector (EpiVacCorona)

Autre

La liste des vaccins acceptés pourrait s’allonger à l’avenir.

Traductions certifiées

Si vous avez reçu vos vaccins à l’extérieur du Canada, ils sont tout de même acceptables, mais vous devrez téléverser votre preuve de vaccination dans ArriveCAN. Le document doit être en français ou en anglais.Fournir une traduction certifiée si votre preuve n’est pas en français ou en anglais

Personne rétablie de la COVID-19 ayant eu une seule dose

Si vous êtes rétabli de la COVID-19, vous avez tout de même besoin de la série complète d’un vaccin accepté contre la COVID-19 ou d’une combinaison de vaccins acceptés. Si vous n’avez reçu qu’une seule dose d’un vaccin accepté, vous ne pouvez pas bénéficier de l’exemption pour voyageurs entièrement vaccinés, sauf si vous avez reçu une seule dose du vaccin Janssen (Johnson & Johnson).

Pas d’exceptions pour les voyageurs partiellement vaccinés

À l’heure actuelle, les voyageurs qui n’ont pas reçu toutes leurs doses d’un vaccin, ou une combinaison de vaccins acceptée par le gouvernement du Canada, ne sont pas exemptés des exigences relatives au dépistage, au séjour obligatoire à l’hôtel et à la mise en quarantaine.

Étapes à suivre pour votre voyage

Si vous bénéficiez de l’exemption pour les voyageurs entièrement vaccinés, vous devez également respecter ces exigences :1. Résultat du test de dépistage avant l’entrée2. Plan de quarantaine au cas où vous ne seriez pas admissible à l’exemption3. Preuve de vaccination dans ArriveCAN4. Liste de vérification de ce qu’il faut préparer à la frontière5. Tests à l’arrivée – tests aléatoires et exemptions

Résultat positif au test de dépistage ou possibilité d’exposition dans les 14 jours suivant votre entrée au Canada

Surveillez l’apparition de symptômes pendant au moins 14 jours après votre arrivée. Si des symptômes de COVID-19 commencent à se manifester, vous devez immédiatement :

communiquer avec les autorités locales de santé publique et suivre leurs directives, y compris l’isolement

déclarer les symptômes à l’ASPC en composant le 1-833-641-0343

Vous devez fournir une preuve de vos résultats d’examen, sur demande, à tout fonctionnaire fédéral, provincial, territorial ou municipal.

Résolution de problèmes liés à la preuve de vaccination dans ArriveCAN

Vous n’avez pas vu les questions sur la vaccination dans ArriveCAN – vous n’avez pas pu téléverser votre preuvePas de reçu d’ArriveCAN

Résolution de problèmes liés à la preuve de vaccination dans ArriveCAN

Vous n’avez pas vu les questions sur la vaccination dans ArriveCAN – vous n’avez pas pu téléverser votre preuve

Si vous avez installé l’application mobile ArriveCAN, commencez par la mettre à jour (si vous n’avez pas de mise à jour automatique).

Si vous avez déjà soumis vos renseignements et que vous avez un reçu d’ArriveCAN sans votre statut de vaccination, recommencez dans ArriveCAN avant de traverser la frontière. ArriveCAN effacera votre demande précédente.

Utilisez ArriveCAN – téléchargez l’application mobile ou ouvrez une session en ligne

Pas de reçu d’ArriveCAN

Si ArriveCAN ne vous a pas demandé de télécharger une preuve de vaccination ou n’a pas affiché de message indiquant que vous n’êtes pas admissible à entrer au Canada, il y a plusieurs raisons possibles :

Vous n’avez pas mis à jour votre application mobile ArriveCAN. Commencez par la mettre à jour (si vous n’avez pas de mise à jour automatique)

Le vaccin que vous avez reçu n’est pas un vaccin accepté

La dernière dose vous a été administrée moins de 14 jours avant votre entrée au Canada

Vous avez ajouté un adolescent non vacciné de 12 à 17 ans à votre demande. Recommencez et supprimez-le de la demande. Vous pourrez fournir ces renseignements avant l’embarquement ou à votre arrivée au Canada

Vous avez ajouté un adulte non vacciné ou titulaire d’une citoyenneté mixte à votre demande. Recommencez et remplissez des demandes individuelles

Si vous avez déjà soumis vos renseignements et que vous avez un reçu d’ArriveCAN sans votre statut de vaccination, recommencez dans ArriveCAN avant de traverser la frontière. ArriveCAN effacera votre demande précédente.