La frustration et la détresse engendrées par la pandémie ont été un point de bascule pour plusieurs , notamment les adeptes des théories du complot.

Un populaire animateur de radio « sceptique » meurt de la COVID-19

(Nashville) Un populaire animateur de radio conservateur du Tennessee qui était sceptique concernant la vaccination jusqu’à ce qu’il soit hospitalisé à cause de la COVID-19 est décédé. Il avait 61 ans.Publié le 21 août 2021 à 21h31

La station de radio de Nashville SuperTalk 99,7 WTN a confirmé la mort de Phil Valentine dans un tweet samedi.

Phil Valentine était sceptique quant aux vaccins contre le coronavirus. Mais après avoir été déclaré positif pour la COVID-19, et avant son hospitalisation, il a conseillé à ses auditeurs de se faire vacciner en ajoutant qu’il avait choisi de ne pas se faire vacciner parce qu’il pensait qu’il ne mourrait probablement pas.

Après que Phil Valentine a été transféré dans une unité de soins intensifs, Mark Valentine a déclaré que son frère regrettait de « ne pas être un défenseur plus virulent de la vaccination ».

« Je sais que s’il était capable, il te dirait : “Va te faire vacciner. Arrêtez de vous soucier de la politique. Arrêtez de vous soucier de toutes les théories du complot” », a déclaré Mark Valentine le 25 juillet.

« Il regrette de ne pas avoir été plus catégorique concernant la vaccination. Regardez les données », a déclaré Mark Valentine.

Phil Valentine était une personnalité de la radio depuis l’âge de 20 ans et est devenu un animateur conservateur populaire en s’insurgeant contre un impôt sur le revenu proposé par le gouvernement républicain de l’époque, Don Sundquist.

Son programme est devenu une émission diffusée à l’échelle nationale qui a été diffusée pendant 12 ans sur pas moins de 100 stations, selon le journal le Tennessean.

« Phil Valentine était un visionnaire pour le mouvement conservateur, et il a eu un impact énorme sur la vie de nombreuses personnes au Tennessee », a tweeté la sénatrice américaine Marsha Blackburn. « Mes plus sincères condoléances et prières vont à la femme de Phil, Susan, et à sa famille. Qu’ils soient réconfortés et entourés d’amour pendant cette période difficile. »

Un comptable qui entretient des théories du complot sur ses réseaux sociaux a été radié à vie de son ordre et devra débourser 10 000 $ en amende pour ses propos qui « jettent du discrédit » sur l’ensemble de la profession.

« Plusieurs commentaires de l’intimé […] ne présentent aucun fondement scientifique et ne sont basés que sur des suppositions et des spéculations, alors que d’autres contiennent ses opinions sur des sujets hors de son champ de compétence », indique la décision rendue récemment par le Conseil de discipline de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.

Bien connu depuis le début de la pandémie pour ses propos complotistes, Daniel Pilon a démissionné de son ordre en mai 2020 après avoir pris connaissance d’une enquête sur sa conduite.

Intimidation

Il a été reconnu coupable en novembre 2020 d’avoir nui à la bonne réputation de la profession en tenant des propos qui « manquent de dignité » dans des vidéos publiées sur Facebook.

« Il se voit investi d’une mission d’éduquer les gens relativement à “cette grande arnaque mondiale au niveau provincial” qu’est selon lui la pandémie de la COVID-19 », résume le Conseil.

Pilon a également été reconnu coupable d’avoir utilisé « des mesures de représailles » en mentionnant le nom d’une plaignante sur Facebook ainsi que d’entrave, pour avoir tenté de l’intimider.

Le problème, c’est que l’ex-comptable ne démontre aucune introspection et continue de minimiser ses gestes, note le Conseil.

« Son témoignage est également clair qu’il n’a aucune intention de modifier son comportement », poursuit-il.

D’ailleurs, dans une vidéo publiée après qu’il ait été trouvé coupable, il explique à ses quelque 80 000 abonnés comment réagir en cas de vaccination « de force ».

« Il mentionne que, concernant l’injection d’une puce, [un ancien ambulancier] a conseillé de faire affaire avec un technicien de télécommunication, qui va pouvoir retrouver où se situent les nanoparticules dans le corps et les désactiver avec des fréquences », rapporte le document de Cour.

Message fort

Le Conseil de discipline a ainsi accepté d’entériner la suggestion commune des deux parties, qui estiment qu’une radiation à vie ainsi qu’une amende salée de 10 000 $ enverraient un message « fort » aux autres membres, à savoir que leurs actes auront des conséquences même s’ils démissionnent de l’Ordre.

Source : La Presse