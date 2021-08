Maroc : les élections maintenues au 8 septembre

Si le doute planait sur la tenue des prochaines élections communales et législatives à cause de la propagation du Coronavirus, ces derniers jours dans le royaume chérifien (10.609 nouveaux cas et 92 décès en 24 heures, hier samedi), le ministre marocain de l’Intérieur Abdelouafi Laftit, rassure… Ces élections auront bien lieu le 8 septembre prochain, soit dans un mois.

Contrairement aux rumeurs qui faisaient état d’un éventuel report des élections communales et législatives à cause de la propagation du Coronavirus dans le royaume, Abdelouafi Laftit, ministre marocain de l’Intérieur a rassuré qu’elles auront bien lieu le 8 septembre prochain comme espérés.

« Le royaume s’est engagé avec une forte volonté dans la préparation des échéances prévues pour l’année en cours, conformément aux hautes orientations du roi Mohammed VI, garant du choix démocratique et protecteur des institutions représentatives, qui visent à consacrer la place du Maroc parmi les pays démocratiques, en harmonie avec les dispositions de la Constitution qui stipule que la légitimité de la représentativité démocratique puise son fondement dans des élections libres et transparentes », a-t-il déclaré.

Le ministre marocain de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a également fait observer que les préparatifs des élections des chambres professionnelles ainsi que des prochaines élections générales interviennent dans un contexte marqué par la mobilisation du Maroc, à l’instar de tous les pays du monde, pour faire face à la propagation de la pandémie de Covid-19, avec tout ce que cela exige en termes de mobilisation de moyens financiers et des ressources humaines pour la contenir et en amortir l’impact.

« En dépit des contraintes liées à la gestion des effets de la pandémie de Covid-19, le Maroc a encore une fois donné l’exemple, de par sa remarquable capacité de relever les grands défis et sa forte détermination à poursuivre le processus d’édification et de consolidation du socle institutionnel et démocratique », a poursuivi Abdelouafi Laftit. Depuis le début de la pandémie de coronavirus, le Maroc a enregistré plus de 687 000 cas et 10 255 décès.

Source : Le Nouvel Afrik