La vaccination s’est élargie à la catégorie des 20 ans et plus au Maroc

C’est acté ! Le ministère de la Santé vient d’élargir officiellement la cible de vaccination à la catégorie d’âge des 20-24 ans. Objectif : atteindre l’immunité collective le plus vite possible et permettre aux citoyens de reprendre une vie normale.

Pour accélérer cette campagne de vaccination, il est recommandé à la cible visée de se diriger vers le centre de vaccination le plus proche, sans aucune condition d’adresse ou de domicile.

Rappelons que la campagne de vaccination est désormais ouverte aux personnes souffrant d’allergies, aux femmes allaitantes et aux femmes enceintes dès le quatrième mois de grossesse, a annoncé jeudi un communiqué du ministère de la Santé.

Vaccination. Le Maroc en tête des pays africains

Ce dernier a d’ailleurs appelé toutes les catégories ciblées à continuer leur engagement dans ce grand chantier national, dans le but de parvenir à une immunité collective, insistant sur la nécessité de continuer à respecter les mesures de prévention avant, pendant et après la vaccination.

Nombre de personnes vaccinées au 7 août 16H00

1ère dose

15 037 701

2ème dose

10 896 199