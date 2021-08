Les résultats des élections professionnelles sont tombées tard dans la soirée du vendredi 6 août.

Avec 638 sièges, le RNI domine largement les élections professionnelles

Premier constat de taille: le RNI confirme sa bonne santé et remporte une victoire retentissante. Le parti de la Colombe est arrivé en tête avec 638 sièges, soit 28 % des 2230 sièges en jeu ce 6 août. Et contrairement aux élections de 2015, le premier parti, le RNI, est nettement détaché du peloton de suite puisque derrière lui, en deuxième position, on retrouve le PAM loin avec ses 363 sièges, suivi à une différence de 3 sièges seulement par le Parti de l’Istiqlal qui a récolté 360 sièges.

Dans un deuxième groupe se retrouvent successivement le Mouvement Populaire en 4ème rang avec 160 sièges, suivi de l’USFP (146 sièges), l’UC (90 sièges) et le PPS (82 sièges). Le PJD, quant à lui a nettement rétrogradé au 8ème rang avec seulement 49 sièges, soit à peine 2,2% de l’ensemble des sièges en jeu lors de ces élections.

La performance du RNI est assurément le fruit de cette nouvelle et extraordinaire dynamique que connaît le parti sous la houlette de son président Aziz Akhannouch.

Mais ces résultats reflètent surtout le satisfecit des professionnels dans ces secteurs de la gestion gouvernementale des ministres du RNI. Ces différents secteurs ont en commun d’être gérés par le parti de la Colombe. Il faut préciser que les élections des chambres professionnelles sont très importantes puisqu’elles permettent d’assurer une représentativité des professionnels dans tous les secteurs d’activité économiques. Ces élections sont aussi cruciales puisqu’une partie des élus siègera au sein de la deuxième chambre parlementaire. Un quota est ainsi réservé à la chambre des Conseillers pour les chambres professionnelles.

Après le bouclage de la période de dépôt des candidatures et le démarrage de la campagne électorale des membres des Chambres professionnelles, le 28 juillet dernier, le Rassemblement national (RNI) des indépendants a officiellement présenté ses candidats dans la région Souss-Massa, à commencer par son chef-lieu. Couvrant la majorité des circonscriptions électorales, le parti de la colombe participe, avec une liste englobant 57 candidats dont 23 femmes, au titre de la préfecture d’Agadir Ida Outanane. Ce scrutin, qui porte sur l’élection des membres des chambres d’agriculture, commerce, industrie et services (CCIS) et artisanat et pêches maritimes, est programmé pour le vendredi 6 août prochain, conformément aux dispositions des deux décrets, publiés le 12 mai 2021, fixant la date d’élection des membres des chambres professionnelles. Pour rappel, le parti de la colombe n’a présidé, lors des dernières élections, qu’une seule Chambre professionnelle, à savoir la Chambre de l’artisanat, alors que la CCIS a été présidée par le PAM, celle des pêches maritimes par un élu sans appartenance, et que la chambre régionale agricole a été dirigée par un membre du PI. Actuellement, l’objectif du RNI est de prendre des rênes des quatre chambres professionnelles !

Défendre les intérêts des professionnels

«Nos candidats sont tous mobilisés pour accompagner les différentes projets et stratégies sectorielles, mais aussi défendre les intérêts des professionnels qui sont la colonne vertébrale de chaque secteur, en fonction de chaque segment, tout en contribuant à la création de l’emploi», explique Brahim Hafidi, coordinateur préfectoral du RNI. Et d’ajouter que «ce sont les professionnels et militants qui ont proposé les candidats, par segment, afin de mobiliser le maximum de votants». Parmi les nouveaux secteurs, sur lesquels tablent le RNI pour les élections de la chambre des pêches, figure le secteur de l’aquaculture. «Cette activité, qui représente l’avenir de la pêche, nécessite aussi un accompagnement des investisseurs, à l’occasion de leur installation, en vue de promouvoir la génération d’emploi à Agadir dont le port accueille, désormais, la flotte de pêche alors que l’activité est concentrée dans les zones sud du royaume», explique Abderahmane Sarroud, candidat à la Chambre des pêches maritimes de l’atlantique centre d’Agadir, catégorie liée aux activités côtières. Par la même occasion, le parti de la Colombe a présenté, officiellement, ses candidats dans les autres provinces et préfectures. À Inzegane Ait Melloul, plus de 23 candidats se sont lancés dans la course aux élections des chambres professionnelles, dont huit femmes. Il s’agit de 15 candidats pour la CCIS de la région Souss-Massa, en plus des chambres régionales d’agriculture et d’artisanat. S’agissant des provinces de Taroudant et Tiznit, les listes comportent respectivement 23 et 18 candidats.