Tableau : Invitation au rêve. Par : Houriya Zaari

Comme une plume d’oiseau, se mouvant au gré du vent. Comme une feuille tombée d’un arbre, et emportée au fil du temps. Je baignais dans une atmosphère cotonneuse, une fantasmagorie magique, feutrée.

Un kaléïdoscope féerique, miroitait à mes yeux. L’utopie aidant, mon rêve exacerbé, idéalisait la beauté des êtres, des choses, de la nature. Une farandole surnaturelle, me faisait planer en apesanteur. Le paradis avec tous ses délices, m’accueillait dans ses sublimes jardins. L’enchantement était à son comble, une douce volupté m’inondait, me conviait à tous les plaisirs inaccessibles.

Je voyais défiler, et se réaliser toutes mes convoitises, tous mes désirs, tous mes souhaits, tous mes voeux, tous mes rêves les plus fous, parés de mille dorures, de mille feux, dans une douceur ouatée.

Un périple rocambolesque autour du monde, sur les ailes d’un oiseau légendaire m’étourdissait. Je caracolais sur un mythique destrier, caparaçonné d’or et de lumière. Je voguais sur le tapis volant des mille et une nuits. J’étais le génie à la lampe merveilleuse. j’étais le sésame, j’étais le maître, j’étais le roi.

A l’éveil, le songe se prolongeant, je continuais à songer éveillée.

N’y a-t-il de meilleur rêve que le rêve éveillé! Où selon, notre bon vouloir, tout le fantastique, se concrétise à la perfection !!!.

Houriya Zaari